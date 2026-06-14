Berna'61 y Basilea'69: la maldición suiza del Barça de los 60

El fútbol, obviamente, no es una ciencia exacta —y no nos cansamos de repetir que ahí radica uno de sus principales encantos—, y a menudo resulta campo abonado para la superstición, pues son incontables las manías que practican sus protagonistas. Y en algunas ocasiones se llega incluso al terreno de lo paranormal, y se habla de maldiciones, que perseguirían a determinados jugadores y equipos. Sin duda, la más famosa de ellas sería la que se atribuye a Bela Guttmann (Budapest, Imperio Austrohúngaro, 27 de enero de 1899 — Viena, Austria, 28 de agosto de 1981), mítico entrenador del Benfica a principios de los años 60, dirigiendo al conjunto portugués en sus dos primeras y exitosas finales de la Copa de Europa, en las que batió de forma sucesiva a Barcelona (3-2) y Real Madrid (5-3), en Berna y Ámsterdam respectivamente, en 1961 y 1962. Despedido de su cargo poco después, vaticinó que los lisboetas no volverían a ganar jamás un nuevo título continental, profecía que se ha cumplido rigurosamente hasta la fecha. Al Barça, que sepamos, nadie le ha echado mal de ojo ni hecho vudú para que no volviera a coronarse en una competición europea, aunque hace ya 11 largos años que no cata ninguna, pero en la década de los 60, por dos veces, y ambas en tierras helvéticas, la mala suerte le impidió sendas victorias sobre rivales inferiores y, por lo tanto, bastante asequibles.

‘La final de los postes cuadrados’

La primera de esas sonadas derrotas tuvo lugar en Berna, el 31 de mayo de 1961. Era la VI edición de la Copa de Europa, y los azulgranas se habían deshecho —no sin polémica arbitral— del mayor coco de la competición y único campeón hasta la fecha, su archienemigo Real Madrid. Después dejaron en la cuneta al Wolverhampton inglés, venciéndole por 4-0 en el Camp Nou y 2-5 a domicilio, con un póker de Sándor Kocsis; al Spartak de Kralové checoslovaco; y finalmente al Hamburgo en semifinales, para lo cual necesitaron de un tercer partido disputado en el bruselense Estadio de Heysel, de infausto recuerdo años más tarde. El escenario de la final iba a ser el Wankdorfstadion de Berna, la capital suiza, que también había albergado el partido decisivo del Campeonato del Mundo de 1954, y el rival sería el Benfica lisboeta, un buen equipo pero a todas luces inferior a un Barça cuajado de figuras, que partía como claro favorito.

Enrique Orizaola, un joven técnico cántabro que había sustituido a mitad de temporada al balcánico Ljubiša Broćić, cesado a causa de los malos resultados en Liga, iba a alinear el siguiente once: Ramallets (capitán); Foncho, Gensana, Gracia; Vergés, Garay; Kubala, Kocsis, Evaristo, Luis Suárez y Czibor. Faltaban algunos nombres ilustres, como el gran capitán Segarra, con una lesión ocular; Olivella, Rodri, Tejada, Eulogio Martínez o Villaverde, tan estelar era la plantilla culé. Arbitraje del colegiado helvético Gottfried Dienst, 26.732 espectadores en las gradas —aún no había desplazamientos masivos a las finales disputadas en el extranjero— y en las bandas entrañables anuncios de chocolate Toblerone y televisores SABA. Pero antes de comenzar el partido, a Kocsis y a Czibor, que ya habían jugado allí con Hungría la final mundialista del 54, con la sorprendente victoria de la RFA —el famoso ‘Milagro de Berna’—, les entró un escalofrío al ver que les correspondía utilizar el mismo vestuario que en aquella aciaga ocasión. "Esta final no la ganaremos", pensaron los dos magiares.

Y, en efecto, así sucedió. Y eso que el Barça se puso por delante en el marcador gracias a un certero cabezazo del propio Sándor Kocsis en el minuto 20, pero en el 30' Águas, y en el 32' el propio Ramallets, en jugada desgraciada, pusieron por delante a los portugueses, que ya en la segunda mitad, en el 55', abrirían brecha en el marcador por obra de su estrella mozambiqueña Coluna —Eusébio, su joven paisano, aún no era de la partida—. Acortaría distancias a un cuarto de hora de la finalización Czibor, pero lo que desesperó a los azulgranas fue que hasta cuatro disparos suyos fueron repelidos por los malditos postes de sección cuadrada del Wankdorfstadion, amén de alguna que otra jugada despejada in extremis por los defensores del Benfica. El Barça mereció la victoria, pero en esa ocasión el infortunio se confabuló contra sus intereses, y ese partido, de tan infausto recuerdo, pasó a ser conocido como ‘La Final de los Postes Cuadrados’. Fue el último encuentro de Ramallets, Kubala, Luis Suárez —traspasado al Inter— y Czibor como barcelonistas. Se desmantelaba un gran equipo y se iniciaba una larguísima travesía del desierto.

Esquiva Basilea: fallos en ambas áreas

Ocho años más tarde, en la temporada 68-69, el Barça volvía a disputar una final en tierras helvéticas, aunque ahora no en la Copa de Europa —no había ganado ninguna Liga desde 1960, y entonces participaba únicamente el campeón—, sino en la Recopa, ya que había conquistado la Copa del Generalísimo de 1968, en la célebre ‘Final de las Botellas’, al derrotar al Real Madrid en el mismísimo Bernabéu gracias al temprano autogol de Zunzunegui, en un partido marcado por el arbitraje del balear Antonio Rigo Sureda, muy protestado por el público local, que expresó su descontento incívicamente arrojando envases de vidrio al terreno de juego.

Los azulgranas no tuvieron un camino demasiado duro. En la primera eliminatoria les correspondió precisamente enfrentarse a un rival suizo, el Lugano, de un cantón de lengua italiana, al que vencieron a domicilio por 0-1 y luego en el Camp Nou por 3-0. En octavos de final quedaron exentos, y en cuartos les tocó en suerte el flojísimo Lyn de Oslo, y para más inri jugando los dos encuentros en Barcelona, pues los campos de Noruega estaban impracticables debido al crudo invierno escandinavo. Aun así, a punto estuvo de saltar la sorpresa, pues en el primer encuentro los catalanes sólo fueron capaces de vencer por 3-2, y en el segundo choque los modestos nórdicos les pusieron contra las cuerdas, con un 0-2 que dejaba al Barça en la cuneta, aunque finalmente lograron hacer tablas. En semifinales ya se encontrarían con un adversario de talla, el Colonia alemán, al que lograron apear de la competición con brillantez, igualando en la ciudad renana 2-2 y goleándole 4-1 en el Camp Nou, con un hat-trick de Josep Maria Fusté en el mejor partido de su carrera deportiva. El otro finalista era un equipo perteneciente a la desaparecida Checoslovaquia, el Slovan de Bratislava, un perfecto desconocido a nivel europeo, lo que convertía al irregular Barça de aquella temporada en favorito, pese a dos bajas tan sensibles en su defensa como las de Gallego y Torres, amén de los lesionados Martí Filosía y Juan Carlos, y los no inscritos Bustillo y Pujol.

Estadio Saint Jakob, Basilea, 21 de mayo de 1969. Arbitraje del neerlandés Laurens Van Ravens y tan sólo 19.478 espectadores in situ —ni la España de entonces ni la Checoslovaquia post ‘Primavera de Praga’ podían permitirse el lujo de viajar animando a sus colores—. Salvador Artigas presentó a Sadurní; Franch (Pereda), Olivella (capitán), Eladio; Rifé, Zabalza; Pellicer, Castro (Mendonça), Zaldúa, Fusté y Carles Rexach. Y en esta ocasión las cosas no pudieron empezar peor, pues en el minuto 2, cuando los futbolistas aún no se habían despeinado, Cvetler adelantaba al cuadro eslovaco aprovechando un titubeo de la zaga barcelonista. No obstante, igualaría Zaldúa en el 16', pero en el 30' y el 42' Hrivnak y J. Capkovic respectivamente pondrían un amenazante 3-1 en el marcador, beneficiados por la blandura defensiva culé. En la reanudación, Rexach metería de nuevo al Barça en el partido con un gol olímpico, pero un par de clamorosos fallos de Zaldúa, a unos palmos de la portería rival, condenaron a los catalanes a una derrota sorprendente, y por el mismo marcador que ocho años antes en la capital de la Confederación Helvética. Para Olivella, Pereda y Mendonça supondría también su último partido como azulgranas.

Diez años más tarde, sin embargo, el Barça se desquitaría de aquella derrota en el mismo escenario, conquistando su primera Recopa ante el Fortuna de Düsseldorf alemán, al que derrotó por 4-3 tras la prórroga. Aquella tarde de mayo del 79, 30.000 fieles culés se dieron cita en las gradas del Saint Jakob —que esta vez reunió a casi 60.000 espectadores; los tiempos habían cambiado...—, en lo que constituyó la primera peregrinación masiva de seguidores barcelonistas, algo que se haría habitual en las décadas siguientes, con el club ya mucho más competitivo a nivel europeo. La maldición suiza quedaba atrás...