El día que una clasificación al Mundial de Costa de Marfil detuvo una sangrienta guerra civil en su país

Costa de Marfil afronta su duelo frente a Ecuador en el Mundial 2026 con el objetivo de volver a reivindicarse entre las grandes selecciones africanas. Sin embargo, la historia de los conocidos como los Elefantes va mucho más allá del terreno de juego y guarda uno de los episodios más sorprendentes de la historia del deporte.

En octubre de 2005, la selección marfileña logró por primera vez su clasificación para una Copa del Mundo tras derrotar a Sudán y aprovechar el empate de Camerún frente a Egipto. Aquella noche, las celebraciones futbolísticas dieron paso a un acontecimiento mucho más trascendente: un llamamiento a la paz que terminó teniendo repercusiones reales en una guerra civil que llevaba años dividiendo al país.

El mensaje de Drogba que cambió la historia

Tras conseguir el billete para el Mundial de Alemania 2006, los jugadores de Costa de Marfil celebraron la clasificación en el vestuario. En medio de la euforia, el capitán, Didier Drogba, pidió silencio a sus compañeros y lanzó un mensaje televisado que acabaría convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del fútbol africano.

Rodeado por el resto de la plantilla, Drogba se dirigió directamente a los ciudadanos y a las partes enfrentadas en el conflicto armado. El delantero pidió dejar las armas, apostar por el diálogo y aprovechar la histórica clasificación mundialista para recuperar la unidad nacional.

El impacto fue inmediato. El mensaje tuvo una enorme repercusión social en un país dividido entre el norte y el sur desde el estallido de la guerra civil en 2002.

Una selección convertida en símbolo nacional

Aunque el conflicto no terminó de forma inmediata, diversos analistas y dirigentes políticos reconocieron posteriormente la influencia que tuvo aquella clasificación mundialista en el proceso de acercamiento entre las partes. La selección nacional se convirtió en un símbolo de unidad capaz de reunir a ciudadanos de distintas regiones, religiones y sensibilidades políticas bajo una misma bandera. Meses después, incluso se organizó un partido internacional en la ciudad rebelde de Bouaké como gesto de reconciliación.

Desde entonces, Costa de Marfil ha seguido consolidándose como una de las grandes potencias africanas. Con dos Copas de África conquistadas en los últimos años y una nueva generación de futbolistas destacados, los Elefantes vuelven a un Mundial con la intención de seguir haciendo historia. Frente a Ecuador, los marfileños disputarán un partido más de la fase de grupos. Pero para muchos aficionados, la mayor victoria de esta selección seguirá siendo aquella que logró lejos de los estadios: contribuir a unir un país marcado por años de enfrentamiento.