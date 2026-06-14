La respuesta de Romario a su compañera periodista que da la vuelta al mundo: "Los que no saben de fútbol opinan como tú"

Nefasto inicio de Brasil en el Mundial. Los de Carlo Ancelotti empataron a 1 contra una Marruecos que fue muy superior, sobre todo en la primera parte. Le dieron un baile a la Canarinha en un debut que ha llenado de dudas a una Selección que parece vivir solo del talento individual, ya que en lo colectivo fue un auténtico desastre: presión deslavazada, sin creatividad en la sala de máquinas, Casemiro completamente superado, los laterales sin incidencia ofensiva y una autopista defensiva...

Tras el partido, en pleno césped, la periodista brasileña Fernanda Gentil analizaba el debut de su Selección junto a la leyenda Romario. Gentil aseguró que el empate se sentía casi como una derrota y la respuesta de Romario no la vio venir: "Empatar el primer juego de una Copa del Mundo contra la Selección de Marruecos, quien no conoce mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tú tienes", soltó el ex de Barcelona y Valencia sin ningún tipo de pudor.

Ao vivo, a Fernanda Gentil sugeriu que esse empate foi derrota Aí o Romário manda na lata: "quem não conhece muito de futebol, tem esse pensamento que você tem" HAHAHAHAHAHAHA não foi em campo mas já é a maior bicuda da Copa 😂😂😂 pic.twitter.com/mWiRsQMERS — Paulo (@pauloap) June 14, 2026

La respuesta se ha hecho viral a los pocos minutos y ha dado la vuelta al mundo. Romario adornó la respuesta: "Marruecos, con certeza, en mi opinión, ha mostrado un fútbol mejor, más directo, mejor posicionado..." antes de terminar su argumentación, la periodista, carcomida por la ira, le cortó y dio paso a otro asunto. Un momento tenso que finiquitó uno de los zascas más brutales que se recuerdan en una Copa del Mundo.