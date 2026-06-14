Terrible batacazo de Turquía ante Australia y Escocia gana con lo justo a Haití

Australia protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía, un triunfo construido sobre una sólida defensa, la inspiración de Patrick Beach bajo palos y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Aunque Turquía dominó la posesión, un 72 % frente a solo el 28 % de Australia, y duplicó los tiros a puerta, 8 por 4 de los australianos, no pudo materializar en el marcador su superioridad.

Los australianos, dirigidos por Tony Popovic, comparecían como teóricos aspirantes al tercer puesto del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y una Turquía que llegaba rodeada de expectativas gracias al talento de Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu.

Sin embargo, los australianos ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y el contragolpe.

Turquía asumió pronto la iniciativa. A los cuatro minutos, Ismail Yüksek rozó el gol con un cabezazo que salió por encima del larguero y, con el paso de los minutos, los hombres de Vincenzo Montella fueron instalándose en campo rival.

Arda Güler empezó en la banda derecha, aunque pronto comenzó a aparecer por zonas interiores para intentar dar fluidez a la circulación turca.

La mejor ocasión turca de la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio en el área y obligó a Patrick Beach a realizar una gran intervención.

Apenas unos segundos después llegó el castigo australiano. Un rápido contraataque permitió a Nestory Irankunda superar a dos defensores turcos, plantarse ante el guardameta Ugurcan Çakir y definir con precisión para establecer el 1-0.

El tanto no alteró el guion. Turquía continuó dominando la posesión (cerró la primera parte con un 69 % del balón frente al 31 % australiano) pero siguió encontrándose con una defensa muy disciplinada y con un inspirado Beach.

Montella introdujo a Kenan Yildiz tras el descanso para aumentar el caudal ofensivo, pero Australia siguió resistiendo. Beach volvió a aparecer ante un lanzamiento de Arda Güler y después frustró una clara ocasión de Zeki Çelik.

Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó el golpe definitivo. En el minuto 74, Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición hasta la frontal y conectó un disparo raso que sorprendió a Çakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0.

Los turcos insistieron hasta el final con remates lejanos y centros laterales. Çalhanoglu estuvo cerca de marcar de falta y Güler siguió reclamando protagonismo, cambiando constantemente de posición para recibir el balón, pero Australia resistió sin excesivos sobresaltos.

El resultado sitúa a Australia con tres puntos, igualada con EEUU, tras la primera jornada del Grupo D, mientras que Turquía queda obligada a reaccionar en el partido que disputará el viernes contra Paraguay.

Ficha técnica:

Australia, 2: Patrick Beach; Jacob Italiano (Jason Geria, m.74), Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos (Aziz Behich, m.84); Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine, m.84), Nestory Irankunda (Nishan Velupillay, m.61); Mohamed Touré (Tete Yengi, m.74).

Turquía, 0: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik (Mert Müldür, m.81), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yüksek (Salih Özcan, m.81), Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçü (Yunus Akgün, m.63); Arda Güler, Kerem Aktürkoglu (Deniz Gül, m.84), Baris Alper Yilmaz (Kenan Yildiz, m.46).

Goles: 1-0, m.26: Nestory Irankunda. 2-0, m.74: Connor Metcalfe.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Mostró tarjeta amarilla a Yunus Akgün (m.85).

Incidencias: Partido del Grupo D del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver.

🤯🇦🇺 LA LOCURA DE LOS AUSTRALIANOS LUEGO DE GANARLE A TURQUÍA EN EL DEBUT. pic.twitter.com/nYF1erRzGf https://t.co/9YJ0kxFNGo — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026

Escocia vence con lo justo a Haití (1-0)

Escocia tuvo que esperar 36 años para volver a celebrar una victoria en Mundiales tras vencer este sábado a Haití por 0-1 en el cierre de la primera jornada del grupo C de la Copa Mundial, que le deja por delante de Brasil y Marruecos, que horas antes igualaron 1-1.



El partido jugado en el estadio Foxborough, de Boston, resultó muy parejo y dejó la sensación de que al conjunto orientado por Steve Clarke no le sobró nada.

Escocia comenzó presionando sobre la portería de Johnny Placide con embates de Scott McTominay, John McGinn y Che Adams, pero tanto el golero del Bastia francés como toda su línea defensiva se mostraron sólidos.

La reacción de Les Grenadiers, dirigidos por Sébastien Migné, no se hizo esperar y Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor se encargaron de llevar peligro a los pagos del portero Angus Gunn. Pero no hubo puntería.

McTominay, héroe de la clasificación del país de las gaitas a esta cita mundialista, se mostró incisivo, pero también no le acompañó la suerte.

Pero tras una ráfaga de ataques, los de Clarke lograron romper el cerrojo montado por Placide en el minuto 28 luego de que McGinn, mediocampista del Aston Villa inglés, impactó el balón en el centro del área y, gracias a un desvío, vulneró la valla caribeña.

Luego del tanto de los europeos, Haití quiso reaccionar, pero la falta de precisión malogró de nuevo sus intenciones tras remates desviados de Ricardo Adé y Ruben Providence.

Para el segundo tiempo, una Escocia un poco más desordenada trató de aumentar su ventaja, pero se encontró con unos Grenadiers que abroquelaron mucha gente en el medio.

Andanadas aisladas de Ben Gannon-Doak, McTominay, McGinn y Che Adams se estrellaron siempre con el muro haitiano, circunstancia que aprovecharon Adé y Providence para salir en contragolpes que terminaron en las manos de Gunn, del Nottingham Forest.

El haitiano Frandtzy Pierrot casi frustra la fiesta plena de los europeos en el minuto 85 cuando su cabezazo salió desviado por poco de la puerta de Gunn.

La de este sábado en Boston es la primera victoria escocesa en 36 años en Mundiales. La última vez fue en Italia 1990, por 2-1 sobre Suecia.

En Francia 1998, última aparición hasta ahora, los escoceses perdieron dos encuentros y empataron uno.