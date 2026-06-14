Túnez y su 'búnker' competitivo para frenar a Suecia en el Mundial 2026

Túnez afronta su enfrentamiento frente a Suecia en el Mundial 2026 con una fórmula que lleva décadas caracterizando a la selección norteafricana: orden, disciplina y una preparación extremadamente controlada.

Mientras otras selecciones apuestan por concentraciones más abiertas y una mayor interacción con el exterior, el combinado tunecino suele convertir sus campamentos de entrenamiento en auténticos búnkeres deportivos donde cada detalle está cuidadosamente planificado. Un modelo que ha permitido a las llamadas Águilas de Cartago mantenerse durante años entre las selecciones más competitivas del continente africano.

Concentraciones cerradas y control absoluto

La Federación Tunecina acostumbra a aplicar protocolos de concentración especialmente estrictos durante los grandes torneos internacionales. Los entrenamientos suelen desarrollarse con acceso muy limitado para medios de comunicación y aficionados, mientras que los jugadores permanecen aislados de distracciones externas durante buena parte de la competición.

El objetivo es reducir al máximo cualquier elemento que pueda afectar al rendimiento deportivo. La planificación diaria incluye horarios muy controlados, sesiones tácticas constantes y una fuerte disciplina interna que ha caracterizado históricamente al fútbol tunecino. Este enfoque contrasta con el de otras selecciones que optan por convivencias más abiertas y una mayor exposición mediática durante los campeonatos internacionales.

Una identidad basada en el orden táctico

La rigurosidad fuera del campo suele trasladarse también al césped. Túnez ha construido gran parte de su identidad futbolística alrededor de la organización defensiva, la disciplina táctica y el esfuerzo colectivo. A lo largo de sus participaciones mundialistas, la selección africana ha destacado por su capacidad para competir frente a rivales teóricamente superiores mediante planteamientos muy estructurados y una gran exigencia física.

Ahora, ante una selección sueca históricamente reconocida por su fortaleza defensiva y su tradicional disciplina nórdica, el choque enfrenta dos filosofías que comparten algunos rasgos similares. Por un lado, el orden escandinavo; por otro, el hermetismo competitivo de unas Águilas de Cartago que vuelven a confiar en la concentración y el sacrificio colectivo para intentar dar la sorpresa en el Mundial 2026.