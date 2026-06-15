Antiviolencia estrecha el cerco a los ultras del Real Zaragoza: 24 detenidos y una pregunta incómoda para el club

La lucha contra la violencia en el deporte ha entrado en una nueva fase. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha endurecido en los últimos meses su actuación frente a comportamientos que durante años fueron tolerados o minimizados en muchos estadios españoles.

El mensaje que trasladan los organismos de control es claro: no importa el club, la categoría o la dimensión del incidente. La ley debe aplicarse en todos los casos y sin excepciones.

La propia actividad reciente de Antiviolencia lo demuestra. El Cádiz se enfrenta a una propuesta de sanción de 20.000 euros tras unos hechos ocurridos durante el partido frente al Deportivo de La Coruña, donde el lanzamiento de papel higiénico y el encendido de material pirotécnico generaron una situación potencialmente peligrosa. También Osasuna ha sido objeto de una de las propuestas más severas después de que miembros del grupo ultra Indar Gorri encendieran bengalas y exhibieran simbología prohibida durante un entrenamiento a puerta abierta. Según los informes policiales, Antiviolencia llegó a proponer una multa de 200.000 euros y el cierre temporal de El Sadar.

La invasión de campo protagonizada por aficionados del Getafe tras certificar la permanencia también acabó bajo examen. Porque para la legislación vigente la gravedad de los hechos no depende únicamente de la intención de quienes participan, sino del riesgo generado para la seguridad colectiva.

El caso que preocupa en Zaragoza

Sin embargo, pocos expedientes han acumulado tanta atención durante las últimas semanas como el relacionado con Ligallo Fondo Norte, grupo ultra vinculado al Real Zaragoza.

La Policía Nacional ha detenido recientemente a 24 integrantes de este colectivo por distintos delitos relacionados con altercados ocurridos en la recta final de la temporada. Las investigaciones abarcan episodios de riña tumultuaria, desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, amenazas y acoso a directivos y futbolistas.

Los hechos dibujan un escenario especialmente preocupante para las autoridades. Uno de los episodios más graves tuvo lugar antes del partido entre el Real Zaragoza y el Ceuta, disputado el 18 de abril. Según la investigación policial, alrededor de una treintena de miembros de Ligallo se ocultaron bajo un puente de la A-2 para evitar la vigilancia aérea. Cuando pasó la comitiva del equipo zaragocista, invadieron la calzada, encendieron material pirotécnico y provocaron altercados que obligaron a intervenir a los agentes.

Pocos días después, en la previa del derbi aragonés frente al Huesca, entre 30 y 40 ultras rompieron el dispositivo policial establecido en las inmediaciones de El Alcoraz y se dirigieron hacia una zona frecuentada por aficionados oscenses, produciéndose enfrentamientos que terminaron con numerosas detenciones.

También hubo incidentes en Valladolid. Una pelea en las inmediaciones de José Zorrilla acabó con varios arrestados y con dos agentes de la UIP heridos.

Del estadio a los domicilios particulares

Pero quizá el aspecto más inquietante de las investigaciones policiales no se produjo en los alrededores de ningún estadio.

La Policía atribuye a varios miembros de Ligallo una campaña de amenazas y hostigamiento contra directivos, futbolistas y familiares del Real Zaragoza. Pintadas intimidatorias, mensajes vejatorios y actos de acoso en las inmediaciones de domicilios particulares forman parte de unas diligencias que desembocaron en nuevas detenciones el pasado mes de mayo.

Se trata de un salto cualitativo que preocupa especialmente a las Fuerzas de Seguridad, ya que traslada la presión ultra desde el ámbito deportivo hasta la esfera personal de los profesionales del club.

La pregunta que nadie quiere responder

Todo ello reabre un debate incómodo para muchas entidades del fútbol español. La legislación vigente obliga a los clubes a identificar a los integrantes de los grupos organizados de animación, conocer quién ocupa determinados sectores de los estadios y aplicar, cuando corresponda, los mecanismos disciplinarios previstos en la normativa. La cuestión es si esas herramientas se están utilizando con toda la contundencia posible.

El Real Zaragoza atraviesa además un momento de enorme incertidumbre institucional y deportiva, marcado por la reconstrucción del proyecto y múltiples interrogantes sobre su futuro inmediato, tal y como viene ocurriendo en los últimos meses. Mientras tanto, la actuación policial y administrativa sigue avanzando sobre el entorno ultra.

Porque la gran pregunta que sobrevuela el fútbol español no es únicamente cuántos ultras son detenidos o sancionados. La verdadera cuestión es si los clubes están dispuestos a asumir el coste de romper definitivamente cualquier vínculo, directo o indirecto, con quienes convierten el fútbol en un escenario de violencia, amenazas e intolerancia. Y esa respuesta, en Zaragoza y en muchos otros estadios, sigue sin estar del todo clara.