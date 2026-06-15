Así fraguó el Madrid la llegada de Cucurella tras los imposibles de Calafiori y Gvardiol

La velocidad con la que el Real Madrid ha cerrado el fichaje de Marc Cucurella ha sorprendido incluso dentro del propio mercado. Sin apenas rumores previos y en cuestión de días, el internacional español pasó de ser una alternativa a convertirse en nuevo jugador blanco. Sin embargo, la explicación de una operación tan rápida hay que buscarla varios pasos atrás. Y es que Cucurella, que también había venido sonando como posible refuerzo del Atlético de Madrid o el FC Barcelona, no era el primer nombre que figuraba en la hoja de ruta de José Mourinho.

El gran favorito del técnico portugués era Riccardo Calafiori. El defensa italiano reunía una característica especialmente valorada por Mourinho: su capacidad para rendir tanto como central como en el lateral izquierdo. Esa polivalencia encajaba a la perfección en la planificación deportiva diseñada para la próxima temporada.

¿Por qué Cucurella ha fichado por el Real Madrid y tan rápido? No era el primero de la lista de Mourinho. El primero era Calafiori, pero el Arsenal estaba pidiendo cerca de los 80 millones y el Real Madrid no estaba dispuesto a llegar a esa cantidad. El segundo fue… pic.twitter.com/yyptSGOCLE — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 15, 2026

Sin embargo, según ha podido saber Libertad Digital, el problema llegó cuando comenzaron los contactos. El Arsenal tasó al jugador en una cantidad cercana a los 80 millones de euros, una cifra que el Real Madrid consideró completamente fuera de mercado para una posición que no figuraba entre las máximas prioridades de inversión. Ante la negativa blanca a llegar a esa cantidad, la operación quedó prácticamente descartada.

La siguiente opción condujo a Josko Gvardiol. El croata también cumplía con uno de los requisitos fundamentales que había marcado Mourinho: ofrecer soluciones tanto en el eje de la zaga como en el costado izquierdo. Durante semanas existió la sensación de que la operación podía tener recorrido. El jugador llegó a valorar distintos escenarios para su futuro, pero finalmente todo apunta a que continuará vinculado al Manchester City mediante una renovación que aleja cualquier posibilidad de salida.



Con Gvardiol fuera de alcance y Calafiori convertido en una operación prohibitiva, el Real Madrid se quedó sin sus dos objetivos prioritarios. Fue entonces cuando apareció con fuerza el nombre de Marc Cucurella. Lo que explica la rapidez de la operación es que el trabajo previo ya estaba hecho.

Tanto el Real Madrid como el entorno del futbolista habían mantenido conversaciones tiempo atrás. También existían contactos con el Chelsea para conocer las condiciones de una posible negociación. Por eso, cuando Mourinho y la dirección deportiva decidieron activar definitivamente la vía Cucurella, apenas hubo que empezar desde cero.

El jugador estaba predispuesto, los clubes conocían sus respectivas posiciones y las negociaciones avanzaron con enorme fluidez. Aunque no era la primera opción, Cucurella ofrecía varias garantías que terminaron resultando decisivas.

El internacional español llegaba con experiencia en la Premier League, rodaje en grandes competiciones internacionales y un rendimiento contrastado en la élite. Además, su capacidad para adaptarse a distintos contextos tácticos convencía plenamente al nuevo entrenador madridista.

Una vez cerradas las puertas de Calafiori y Gvardiol, el Real Madrid no perdió tiempo. Mourinho dio el visto bueno definitivo, el Chelsea facilitó la negociación y Cucurella ha acabado convirtiéndose en el primer refuerzo del nuevo proyecto blanco, al menos de manera oficial.

Más que un fichaje improvisado, en el Bernabéu lo consideran la consecuencia lógica de una planificación en la que las dos primeras opciones se fueron cayendo una tras otra hasta dejar el camino despejado al lateral español. Tras él, los siguientes en llegar al Bernabéu serán el lateral derecho holandés Denzel Dumfries, por el que los blancos pagarán unos 20 millones de euros al Inter de Milán, y el central francés Ibrahima Konaté, que llega a coste cero tras finalizar contrato con el Liverpool.