Así sonó el himno español en Atlanta con el estreno de la Selección en el Mundial

Con el siguiente once saltó España al terreno de juego para escuchar el himno nacional en Atlanta. Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.

Y así sonó el himno español en Atlanta:

Todo preparado, todo en juego… ¡suena el himno! La Selección Española @SEFutbol ya está lista para empezar el sueño del #Mundial2026 ⚽ ⭕ Sigue el #MundialRTVE 👉 https://t.co/gvmWFqC7CE pic.twitter.com/9olW4erLIN — La 1 (@La1_tve) June 15, 2026

Una de las curiosidades de este Mundial es que ya no se escucha el himno con los onces oficiales en el terreno de juego, sino que están todos los miembros de la plantilla. Los suplentes, sin vestirse de corto, y los titulares preparados para jugar, todos incluidos.

El debut de España en el Mundial de 2026 ha sido en el Atlanta Stadium, un recinto vanguardista con capacidad para 71.000 espectadores, que destaca por su impresionante techo retráctil de ocho pétalos y su gigantesca pantalla circular de 360 grados. Aunque habitualmente utiliza césped artificial para la NFL y la MLS, para este torneo se ha instalado hierba natural conforme a las exigencias de la FIFA.

El estadio, además, es famoso por su política de comida a precios muy económicos para los aficionados y por albergar un bar de 100 metros de largo.