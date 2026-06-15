El detalle oculto de Nueva Zelanda que sorprende en el Mundial: por qué no juega con el negro de los All Blacks

El partido entre Irán y Nueva Zelanda en el Mundial 2026 llama la atención no solo por lo deportivo, sino también por un detaille que suele sorprender a muchos aficionados: la selección de fútbol neozelandesa no utiliza el icónico color negro asociado a los All Blacks del rugby.

Mientras el rugby es el deporte dominante en el país y su selección nacional es una de las más reconocidas del mundo, el fútbol mantiene una identidad completamente diferente, tanto en estética como en posicionamiento deportivo.

El blanco como seña de identidad

La selección de fútbol de Nueva Zelanda viste de blanco como color principal, lo que le ha valido el apodo no oficial de All Whites. Esta elección no es casual, sino una forma de diferenciar claramente ambas disciplinas dentro del deporte nacional.

El contraste con los All Blacks es evidente y responde a la necesidad de construir una identidad propia para el fútbol, una disciplina que no tiene el mismo impacto mediático ni histórico en el país.

Irán, experiencia y consolidación internacional

Enfrente estará Irán, una selección con mayor recorrido en el fútbol internacional y una presencia habitual en competiciones de alto nivel. Su evolución en las últimas décadas le ha permitido consolidarse como una de las selecciones más fuertes del continente asiático.

El duelo refleja dos realidades muy distintas: una selección asentada en la élite regional frente a otra que busca consolidarse definitivamente en el panorama mundial.