El gesto en el VAR que investiga la FIFA por su posible vínculo con la extrema derecha

La FIFA ha abierto una investigación interna sobre el árbitro australiano Shaun Evans después de que realizara un gesto con la mano durante la retransmisión previa al partido entre Alemania y Curazao en el Mundial de 2026. Lo que inicialmente parecía una imagen anecdótica captada por las cámaras de televisión se convirtió en cuestión de minutos en una de las polémicas más comentadas del torneo.

El incidente se produjo antes del inicio del encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E cuando la señal internacional mostró durante varios segundos el centro de operaciones del VAR situado en Dallas, donde trabajan los árbitros encargados de revisar las jugadas del campeonato.

Mientras el árbitro asistente de vídeo Hamza El Fario y su asistente Nicolas Gallo aparecían sentados frente a sus monitores, Evans permanecía de pie al fondo de la sala. Fue entonces cuando realizó un gesto con la mano derecha en el que el pulgar y el índice formaban un círculo mientras los otros tres dedos permanecían extendidos. Sonriendo a cámara, mantuvo la posición durante varios segundos antes de darse la vuelta.

Vocês repararam esse símbolo que o supervisor do VAR faz com a mão? pic.twitter.com/MYsLGNHMWL — Felipe Simonetti (@felipesimonetti) June 14, 2026

Una imagen que se hizo viral en cuestión de minutos

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron el gesto como una referencia a símbolos utilizados por grupos supremacistas blancos y movimientos de extrema derecha.

La controversia creció hasta convertirse en uno de los asuntos más comentados de la jornada mundialista. Las diferentes interpretaciones sobre el significado de la señal provocaron un intenso debate entre quienes consideraban que se trataba de una simple broma y quienes veían una posible connotación ideológica detrás de la acción.

Durante la retransmisión radiofónica del encuentro, el exárbitro español Eduardo Iturralde González reaccionó de forma inmediata al ver las imágenes. "Cuando te ponen cámaras... Deja de hacer el gilipollas y gestos", comentó durante la narración del partido en la Cadena SER.

Sus palabras reflejaron la sorpresa que provocó la actitud del colegiado australiano en un momento en el que millones de espectadores seguían la señal oficial del campeonato.

El debate sobre el significado del gesto

La polémica se centra en que el gesto realizado por Evans coincide con una señal que ha sido utilizada en determinados contextos por organizaciones y movimientos de extrema derecha. De hecho, según la Liga Antidifamación, grupos supremacistas blancos han empleado en los últimos años una señal similar para expresar sus creencias ideológicas.

Uno de los casos más conocidos fue el protagonizado por el australiano Brenton Tarrant, autor de los atentados contra dos mezquitas en Nueva Zelanda en 2019, donde murieron 49 personas. Durante una comparecencia judicial posterior a los ataques, Tarrant realizó un gesto asociado al denominado "poder blanco". La misma señal también ha sido vinculada al movimiento antigubernamental de extrema derecha conocido como Three Percenters o Tres Por Ciento.

La organización antidiscriminación Fare también ha señalado que, según sus expertos, el gesto utilizado por Evans guarda semejanza con símbolos empleados en determinados círculos extremistas, circunstancia que ha incrementado la atención sobre el caso.

La otra interpretación: una posible broma sin intención política

Sin embargo, no todos los análisis apuntan en la misma dirección. De hecho, el gesto también tiene usos completamente ajenos a cualquier significado político o ideológico. En numerosos países se utiliza habitualmente como el conocido símbolo de "OK", una señal ampliamente extendida para expresar conformidad o aprobación.

Además, algunas personas han sugerido que podría tratarse de una referencia al denominado "juego del círculo", una broma popular en la que los participantes intentan que otra persona mire un círculo formado con los dedos. Tradicionalmente, el gesto suele realizarse por debajo de la cintura para sorprender al interlocutor.

Precisamente esta doble interpretación es la que ha complicado la valoración inmediata de lo ocurrido y ha llevado a que la FIFA analice el contexto completo antes de adoptar cualquier decisión.

La FIFA revisa las imágenes

Por el momento, el organismo rector del fútbol mundial no ha anunciado medidas cautelares contra el árbitro australiano ni ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario formal.

Diversos medios internacionales aseguran que la FIFA ha iniciado averiguaciones internas para determinar el contexto exacto de la acción y esclarecer si existió algún tipo de intención discriminatoria por parte de Evans.

El colegiado, de 38 años, forma parte del grupo de especialistas de vídeo seleccionados para el Mundial de 2026 y ya desempeñó funciones relacionadas con el VAR durante la Copa del Mundo celebrada en Catar en 2022. Por el momento, ni Evans ni la federación australiana de fútbol se han pronunciado públicamente sobre la controversia.

La investigación llega además en un momento especialmente sensible para la FIFA, que en los últimos años ha reforzado sus protocolos de lucha contra el racismo y cualquier forma de discriminación en las competiciones internacionales.

Mientras continúa la revisión de las imágenes, la única certeza es que el gesto realizado por Shaun Evans ha eclipsado parcialmente la contundente victoria de Alemania sobre Curazao por 7-1 en el debut de ambas selecciones en el Mundial. Por ahora, no existe una decisión oficial sobre el futuro del árbitro australiano en el torneo.