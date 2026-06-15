El Madrid no se detiene: Mourinho quiere otro central y ya hay dos nombres sobre la mesa

La revolución defensiva del Real Madrid está lejos de haber terminado. Después de cerrar la incorporación de Marc Cucurella —ya oficial— y de tener encarriladas las llegadas de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, el técnico José Mourinho sigue reclamando refuerzos para una línea que considera clave en la reconstrucción del equipo.

Según informa el periodista Sergio Valentín y recoge Libertad Digital, el conjunto blanco continúa trabajando en la llegada de un nuevo central. A diferencia de las primeras semanas de planificación, ya no resulta imprescindible que el elegido pueda actuar también como lateral. El objetivo ahora es incorporar un especialista para el eje de la zaga.

🚨🚨 El Real Madrid sigue queriendo reforzar la defensa tras el fichaje de Cucurella 🚨🚨 Buscan un central más.

Ya no importa si puede jugar de lateral Hay dos nombres sobre la mesa, ahora mismo, que yo sepa. 1. Nico Schlotterbeck

2. Tomas Araujo pic.twitter.com/vCmWFGjMsU — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 15, 2026

Dos candidatos

A día de hoy, hay dos nombres que destacan por encima del resto en las oficinas de Valdebebas: Nico Schlotterbeck y Tomás Araújo.

El primero, internacional alemán del Borussia Dortmund, lleva tiempo figurando en los informes de seguimiento del club. De hecho, en los últimos días el propio futbolista reconoció conocer el interés madridista, aunque evitó profundizar al encontrarse concentrado con Alemania en el Mundial. Schlotterbeck renovó recientemente con el Dortmund, pero mantiene una cláusula de salida para clubes extranjeros que podría facilitar una negociación.

La otra alternativa es Tomás Araújo. El central portugués del Benfica encaja en el perfil que gusta en el Santiago Bernabéu por juventud, capacidad para sacar el balón jugado y margen de crecimiento. Además, su nacionalidad y su conocimiento del fútbol luso juegan a favor en un escenario donde la opinión de Mourinho tiene un peso creciente en las decisiones deportivas.

Mourinho sigue marcando el paso

Una de las grandes novedades de esta nueva etapa es precisamente la influencia del técnico portugués en la confección de la plantilla. Mourinho ha participado activamente en las operaciones que han llevado al Madrid a cerrar los fichajes de Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella, y todo apunta a que también tendrá voz decisiva en la elección del próximo central.

El entrenador considera que la defensa fue una de las grandes debilidades del equipo durante la pasada temporada y pretende construir una retaguardia prácticamente nueva. Con Dumfries para el lateral derecho, Cucurella para el izquierdo y Konaté para el centro de la zaga, la llegada de un cuarto refuerzo defensivo permitiría completar una profunda remodelación.

Una defensa en plena transformación

La situación contractual y física de varios defensores también explica la insistencia del club en seguir acudiendo al mercado. La continuidad de algunos jugadores sigue generando interrogantes y el cuerpo técnico quiere disponer de una defensa más fiable, más competitiva y adaptada a las exigencias de Mourinho.

Por ahora no hay una decisión definitiva. Lo que sí parece claro es que el Madrid no ha bajado la persiana en el capítulo de fichajes. Después de Cucurella, Konaté y Dumfries, el siguiente movimiento apunta directamente al corazón de la defensa. Y los dos nombres que lideran la carrera son Nico Schlotterbeck y Tomás Araújo.