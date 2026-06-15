Ya tenemos portero para el Mundial salvo cambio de última hora de Luis de la Fuente. Sigue con Unai Simón, portero con el que fuimos campeones la pasada Eurocopa. Este es el equipo español en su debut ante Cabo Verde: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran. Lamine Yamal y Nico son suplentes, Gavi titular.

Así lo anunciaron en redes sociales:

🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista. ¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

Estos han sido los números de los tres porteros este año

Unai Simón ha disputado un total de 37 partidos en LaLiga con el Athletic Club, acumulando 3.330 minutos de juego, en los que recibió 54 goles en contra y logró mantener su portería a cero en 6 ocasiones . En la Champions, 8 encuentros , encajando 14 tantos y sumando otras 2 jornadas imbatido.

David Raya ha sido el mejor de los tres y ha firmado un año brillante en la portería del Arsenal FC, jugando 37 partidos de Premier League en los que encajó únicamente 26 goles y lideró la competición con unas sobresalientes 19 porterías a cero . Además fue campeón de la liga inglesa y llegó a la final de la Champions. En Europa disputó 14 partidos, recibió solo 5 tantos y firmó otros 9 partidos sin encajar goles.

Joan García por su parte ha jugado su primer año en el FC Barcelona con 30 partidos , 21 goles concedidos y alcanzando las 15 porterías a cero. En Europa, el guardameta sumó 9 apariciones en la UEFA Champions League, encajando 14 goles. En Copa lo pasó peor con su famoso error ante el Atlético de Madrid que arrancó el 4-0 de la ida de semifinales.