El estreno de España ha dejado mucha incertidumbre entre los aficionados. A pesar de mantener el control del esférico durante la mayor parte del encuentro y encerrar a su rival en su propia área, el equipo fue incapaz de transformar esa superioridad en el marcador. Este resultado obliga al conjunto español a buscar soluciones ofensivas inmediatas si no quiere complicarse su futuro en la fase de grupos. La frustración fue evidente al término de los noventa minutos, ya que se esperaba un inicio mucho más contundente ante un adversario a priori inferior.

Desde el pitido inicial, quedó claro cuál iba a ser el guion del partido. España impuso su habitual estilo basado en la rápida circulación del balón, buscando desgastar a una selección africana que optó por replegarse y cerrar todos los espacios interiores. Los centrocampistas españoles manejaron los tiempos a su antojo, pero se toparon constantemente con una muralla defensiva muy bien organizada. La paciencia fue la virtud principal en los primeros compases, aunque poco a poco se transformó en precipitación al ver que los minutos pasaban sin éxito. Fallaban Oyarzabal, Ferrán, Pedri... No había suerte.

Las oportunidades más claras llegaron por las bandas, donde los extremos intentaron desbordar una y otra vez para nutrir de balones a los delanteros. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y la excelente actuación del guardameta rival frustraron cualquier intento de celebración. En un par de acciones a balón parado, la suerte tampoco acompañó a los rematadores, dejando la sensación de que el balón simplemente no quería entrar en esta jornada inaugural.

Tras el descanso, el cuerpo técnico movió el banquillo con la intención de aportar mayor verticalidad y frescura al ataque. Las sustituciones dieron un nuevo impulso al juego, y el asedio sobre la portería contraria se intensificó notablemente. Se generaron múltiples llegadas de peligro, consolidando el dominio territorial y táctico de los españoles, que vivieron prácticamente instalados en campo contrario. No obstante, el bloque bajo de los caboverdianos resistió con estoicismo cada acometida y De la Fuente tardó mucho en mover el banquillo. Gavi fue de la partido y no fue la mejor decisión viendo el partido.

Finalmente, este empate sin goles deja a la selección con la obligación imperiosa de sumar los tres puntos en su próximo compromiso del grupo H. Este inesperado tropiezo sirve como un claro aviso de que en esta competición internacional nadie regala nada y de que el monopolio del balón carece de valor real si no se traduce en goles. El equipo deberá trabajar intensamente en la finalización durante los próximos días para evitar sorpresas desagradables y enderezar su camino hacia las rondas eliminatorias.

Ficha técnica:

0 - España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico Williams, m.87), Pedri, Fabián (Mikel Merino, m.71), Gavi (Lamine Yamal, m.71); Ferran Torres (Dani Olmo, m.81) y Oyarzabal.

Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

0 - Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Pablo, m.76); Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo m.61), Jamiro Monteiro, Laros Duarte (Deroy Duarte, m.61); Ryan Mendes y Livramento (Nuno da Costa, m.61).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ (CPV).

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Pedri (m.93) en España y a Sidny Cabral (m.16) por parte de Cabo Verde.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 67.640 espectadores.