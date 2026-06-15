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Mundial de Fútbol 2026

Firmando la cámara: así anunció España su once titular en el debut del Mundial

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran.
Firmando la cámara: así anunció España su once titular en el debut del Mundial | Sefútbol

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran. Este es el once de España para el debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026. El portero será Unai y las novedades son Gavi en el once con Lamine Yamal y Nico Williams como suplentes.

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Así lo anunciaba España:

"El once del debut mundialista. ¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo! #VamosEspaña", reza el tuit del combinado nacional.

España elige a Unai Simón como su portero para el Mundial, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams son suplentes. El resto es más o menos lo esperado con una defensa fija y un centro del campo que todos nos sabemos de memoria. Arriba Oyarzabal volverá a hacer de falso 9 con Luis de la Fuente al mando.

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