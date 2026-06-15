Firmando la cámara: así anunció España su once titular en el debut del Mundial

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Gavi, Oyarzabal y Ferran. Este es el once de España para el debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026. El portero será Unai y las novedades son Gavi en el once con Lamine Yamal y Nico Williams como suplentes.

Así lo anunciaba España:

🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista. ¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026

"El once del debut mundialista. ¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo! #VamosEspaña", reza el tuit del combinado nacional.

España elige a Unai Simón como su portero para el Mundial, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams son suplentes. El resto es más o menos lo esperado con una defensa fija y un centro del campo que todos nos sabemos de memoria. Arriba Oyarzabal volverá a hacer de falso 9 con Luis de la Fuente al mando.