La FIFA rectifica tras el escándalo y autoriza el uso del español en el Mundial

La FIFA da un paso atrás. Desde que comenzó el torneo el pasado 11 de junio, el organismo no permitía a los futbolistas responder a las preguntas de rueda de prensa en español. Esta situación se pudo ver con jugadores como Hakimi, Vinícius o De Jong. No solo eso, sino que se instó a los periodistas a realizar las preguntas en el idioma de las dos selecciones implicadas en el partido o en el idioma alternativo, el inglés.

Después del revuelo causado, la FIFA autorizará que tanto los periodistas como los jugadores y entrenadores puedan hablar en español. Para ello, se habilitará un traductor de castellano en todas las ruedas de prensa. Asimismo, se dispondrá de una función de traducción al castellano en la aplicación del organismo.

Momentos de prohibición

En el caso de las ruedas de prensa de Vinícius y Achraf ambos se mostraron a favor de responder en español. "Se puede, se puede", afirmó el jugador del Real Madrid, mientras persistió la negativa de la organización y el brasileño tuvo que echar mano del traductor. En el caso de Hakimi, animó al periodista a continuar en castellano, ignorando las advertencias. Incluso, llegó a vacilar sabiendo de antemano la respuesta: "¿Cómo respondo, en inglés o en castellano?"

El Mundial 2026 presume diversidad, pero una rueda de prensa de Brasil y Marruecos no permitieron preguntas en español, Idioma oficial de uno de los países sede y hablado por millones en Norteamérica. Incomprensible. pic.twitter.com/NxlDu76xHR — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 14, 2026

De Jong vivió una situación similar. "¿Cómo te sientes al ser uno de los líderes de esta selección?", preguntó el periodista. Momento en el que rápidamente le corrigieron: "Disculpe, la pregunta tiene que ser en inglés". Rápidamente el futbolista del FC Barcelona aseguró que no le molestaba, pero debido a las normas tuvo que responder en inglés. Estos momentos dejarán de repetirse en los próximos días y el español estará presente de manera autorizada.