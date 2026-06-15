La última oportunidad de la generación de oro belga: el Mundial que debe cerrar una era sin títulos

Bélgica afronta el Mundial 2026 con la sensación de estar ante su última gran oportunidad como generación. Después de más de una década instalada en la élite del fútbol internacional, el combinado belga encara el torneo con un núcleo de futbolistas históricos que han marcado una etapa, pero que todavía no han logrado transformar su talento en un título de primer nivel.

El conjunto belga ha sido durante años una de las selecciones más respetadas del panorama mundial, llegando a liderar el ranking FIFA y alcanzando fases finales en grandes torneos, pero sin conseguir coronar ese rendimiento con un campeonato.

Una generación que rozó la gloria sin alcanzarla

El ciclo reciente de Bélgica ha estado marcado por la continuidad de una base de jugadores que ha competido al máximo nivel en múltiples citas internacionales. Sin embargo, los resultados en los momentos decisivos han dejado una sensación de oportunidad perdida.

En el Mundial 2018 alcanzaron las semifinales, mientras que en el siguiente ciclo mundialista quedaron lejos de repetir ese rendimiento. A ello se suman las Eurocopas, donde el equipo siempre partió como candidato, pero sin lograr el salto definitivo hacia el título. La etiqueta de 'generación de oro' ha acompañado a este grupo durante años, pero también ha aumentado la presión sobre un proyecto que entra ya en su fase final.

De Bruyne y Lukaku, líderes de un último intento

El liderazgo de la selección recae en jugadores que han sido referencia mundial durante toda la década. El centro del campo sigue girando en torno a Kevin De Bruyne, uno de los mediocampistas más influyentes de su generación, cuya visión de juego ha sido clave en el estilo belga. En ataque, Romelu Lukaku representa la principal referencia ofensiva de un equipo que ha dependido durante años de su capacidad goleadora en momentos clave.

Ambos futbolistas simbolizan el punto culminante de un ciclo que ahora se enfrenta a su tramo final, con una plantilla en la que empiezan a convivir jugadores veteranos con una nueva camada aún en construcción.

Un Mundial que marca el final de un ciclo

El Mundial 2026 aparece como la última gran ventana de esta generación para conseguir el título que se les ha resistido durante toda su trayectoria. A partir de aquí, se espera un relevo progresivo que dará paso a una nueva Bélgica en reconstrucción.

El torneo no solo mide el nivel competitivo del equipo, sino también el cierre simbólico de una etapa que ha situado a Bélgica entre las mejores selecciones del mundo, aunque sin alcanzar la cima. La presión es máxima: no solo por competir, sino por intentar convertir por fin el talento acumulado durante años en un título que defina su legado.