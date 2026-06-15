LALIGA BARES incorpora Bar TV Mundial con todos los partidos del Mundial y programación dedicada las 24 horas del día

LALIGA BARES ha comenzado a distribuir Bar TV Mundial, un canal que lleva todos los partidos de la competición a los establecimientos adheridos y que incorpora además programación especial con previas, resúmenes, análisis y contenidos editoriales pensados para acompañar la experiencia del aficionado durante todo el torneo.

La propuesta arranca coincidiendo con el inicio de la competición. Según un estudio de LALIGA sobre hábitos de consumo y visión deportiva en bares en España, uno de cada cuatro aficionados al fútbol prefiere ver los partidos en un bar, principalmente por la posibilidad de compartirlos con amigos o familiares, por el ambiente que se genera y por el carácter social de la experiencia.

Bar TV Mundial ofrece una cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una programación continua que combina partidos en directo, contenidos históricos, espacios de actualidad, análisis y resúmenes, de forma que los bares adheridos a LALIGA BARES puedan mantener una oferta de entretenimiento reforzada durante todo el verano. La parrilla incluye emisiones dedicadas al Mundial y formatos complementarios que amplían la experiencia más allá del partido, con una programación pensada para generar tráfico y permanencia en el establecimiento.

Además del Mundial, LALIGA BARES contará con una programación deportiva en la que destacan los playoffs de LALIGA HYPERMOTION y, como novedad este verano, los playoffs de Primera Federación Versus E-Learning. De esta forma, el fútbol nacional mantendrá su presencia en los establecimientos más allá del calendario regular de LALIGA.

También continuarán formando parte de la programación competiciones de gran seguimiento como MotoGP y Fórmula 1, a través de los canales DAZN Bar y DAZN F1 Bar, reforzando la variedad de contenidos disponibles para los locales y sus clientes durante los meses de verano.

Con esta oferta de contenidos, LALIGA indicó que reafirma su compromiso con el sector HORECA como "un aliado estratégico". LALIGA BARES es el servicio de LALIGA dirigido al sector HORECA que permite a los establecimientos ofrecer deporte en directo en sus locales, con acceso a una amplia programación de competiciones nacionales e internacionales.