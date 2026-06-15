Las increíbles coincidencias del Mundial 2026 con 2010 que ilusionan a España

España comienza su andadura en el Mundial 2026 este lunes a las 18:00 ante Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente persiguen en el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá la segunda estrella para el país. En el recuerdo, el gol de Iniesta en el 2010 que permitió a España grabar en la camiseta la mayor gesta de su historia. De aquel año, existen varias coincidencias que alimentan las esperanzas de volver a salir campeones del mundo.

Para comenzar, el partido de inauguración el 11 de junio de 2010 fue un Sudáfrica-México en el Soccer City de Johannesburgo. En esta ocasión, el pistoletazo de salida al torneo se produjo con el enfrentamiento entre México-Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Siguiendo con la selección mexicana, en 2010, Javier Aguirre se encontraba al frente y, de nuevo, 16 años después el seleccionador ha cogido las riendas de uno de los anfitriones, esta vez estrenándose con victoria.

El sorteo quiso que en 2010 España quedase encuadrada en el Grupo H, donde tuvo que medirse a Suiza, Honduras y Chile. En 2026, la selección volverá a disputar la fase de grupos en el mismo grupo, aunque con distintos rivales. Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay serán las selecciones a batir en estos primeros pasos en el torneo. Dentro de ese Grupo H, Marcelo Bielsa era el seleccionador de Chile. Ahora, el argentino dirige a la selección de Uruguay y se medirá a España en la madrugada del 26 al 27 de junio.

A todo esto se suma que tanto Vicente del Bosque como Luis de la Fuente tienen la condición de campeones de Europa. En el caso de 2010, Luis Aragonés había dirigido a España durante la final de 2008 en Alemania en la que un gol de Fernando Torres dio una inmensa alegría al país. En 2026, De la Fuente llega tras conquistar la Eurocopa 2024 en el Estadio Olímpico de Berlín.

Siguiendo con más coincidencias, Shakira fue la encargada de componer la canción oficial del Mundial de Sudáfrica, el icónico Waka Waka. Para este 2026, la de Barranquilla estrenó Dai Dai.

Por otro lado, y más relacionado con clubes españoles, hace 16 años José Mourinho aterrizó en la capital de España para ponerse al frente del Real Madrid. Una situación que se ha vuelto a repetir este verano y hará que el portugués se siente hasta 2029 en el banquillo del Santiago Bernabéu. Por último, el Atlético de Madrid, dirigido por Quique Sánchez Flores, llegó a la final de la Copa del Rey en 2010. En 2026, los de Simeone también han logrado alcanzar el último duelo por el torneo del KO.