Lukaku rescata a Bélgica en su debut en el Mundial y evita la derrota frente a Egipto

En tan solo catorce segundos sobre el terreno de juego, Romelu Lukaku acudió al rescate de su selección. Con la ambición y la potencia del máximo goleador histórico del combinado nacional, el ariete forzó un tanto en propia puerta con el que el equipo europeo esquivó otro fiasco y selló el definitivo empate a uno en su estreno.

Tras una temporada aciaga, en la que se ha perdido numerosos partidos por problemas físicos con el Nápoles y su país, el atacante reclamó el protagonismo habitual. Corrió con una determinación feroz en su primera intervención y se lanzó a por el remate de manera contundente. El defensor egipcio Hany, apurado en la pugna defensiva, se introdujo el balón en su propia portería.

El punto conseguido sirve para maquillar las múltiples carencias mostradas por Bélgica. El primer partido en el campeonato devolvió a la plantilla a esa sensación de inestabilidad de tiempos pasados. La llegada del seleccionador Rudi García parecía haber aplacado las dudas, pero el primer tiempo las sacó a la luz nuevamente bajo el intenso calor del estadio Lumen de Seattle.

La alta competición exige un rigor táctico y físico al que Egipto se adaptó mucho mejor de inicio. El combinado norteafricano supo a qué jugar durante los primeros cuarenta y cinco minutos, demostrando la intensidad que requiere este torneo. No esperó a su rival y se lanzó a por la victoria, impulsado por las veloces transiciones de su esquema ofensivo.

Ese dominio cristalizó gracias a Emam Ashour. Un pase de Salah desde la banda derecha propició un movimiento hacia el interior que abrió una grieta en la defensa rival. El certero derechazo de Ashour resultó imparable, incluso para un portero de la enorme talla internacional de quien defendía la portería belga en ese momento.

De hecho, si los europeos aguantaron con una desventaja mínima fue por el innegable mérito de Thibaut Courtois. Superada la media hora, un peligroso tiro cruzado de Zico apuntaba directamente a la red, pero la estirada del guardameta del Real Madrid evitó el desastre, desviando la pelota lo justo para enviarla a saque de esquina y dar alas a sus compañeros.

En el otro extremo del campo, las expectativas se desvanecían. A Jeremy Doku le sobró el último regate y le faltó el pase definitivo, mientras que Trossard no alcanzó el nivel exigido. Únicamente Kevin de Bruyne intentó liderar el ataque, aunque careció de socios efectivos en la vanguardia. El centrocampista del Manchester City tuvo la mejor ocasión con un lanzamiento de falta directo que se estrelló violentamente en el poste.

La reacción belga llegó obligada en la segunda mitad. Cuanto más lograron asentarse en campo contrario, más dudas generaron en el cuadro egipcio, que pasó a encomendarse al contragolpe para sentenciar. La entrada de Lukaku aportó la presencia necesaria para creer en la remontada. Su imponente figura desestabilizó a la zaga africana y fabricó el definitivo empate apenas catorce segundos después de pisar el césped.