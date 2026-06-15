Ponferradina y Celta Fortuna se jugarán el ascenso a LaLiga Hypermotion el próximo sábado (18:30 horas) en el Estadio Balaídos de Vigo después de acabar en tablas (0-0) el partido de ida de una de las finales, en el que los locales disfrutaron de las mejores ocasiones.

La Ponferradina, al igual que hizo en la eliminatoria de semifinales ante el Atlético Madrileño, estará obligada a ganar en campo contrario si quiere jugar la próxima temporada en Segunda División.

La salida ambiciosa de la Ponferradina tropezó con el orden defensivo del filial celeste, que cedió la iniciativa sin pasar demasiados apuros, hasta que el Celta Fortuna, superado el primer tramo de encuentro, empezó a tener más el balón ante un rival que prefirió buscar la sorpresa en las transiciones.

Superada la media hora, en una contra, el conjunto leonés pudo sacar provecho con un balón en banda que Calderón puso de primeras para la llegada de Borja Valle, que, en lucha con un defensor, remató por encima del larguero.

La única jugada peligrosa del equipo visitante llegó en el minuto 36 tras una acción individual de su jugador de más talento y máximo goleador, Hugo González, que disparó con potencia pero centrado y el meta Andrés Prieto se hizo con el balón sin problemas.

El comienzo de segunda mitad mostró un panorama similar, con el filial celtiña queriendo ser dominador y los locales pensando en sorprender en alguna salida, casi siempre con Carlos Calderón como protagonista en su banda.

De nuevo fue la Ponferradina la primera en crear peligro con un saque de banda cabeceado hacia el área y que encontró al lateral Koke, que, de primeras, remató muy por encima del larguero.

El final del encuentro, con el técnico local Nafti apostando por un dibujo más ofensivo, mostró los nervios de los dos equipos, con una última acción para desequilibrar el marcador en el arreón final de los leoneses.

Una falta lanzada por Andoni López fue cabeceada por el capitán, Borja Valle, pero Coke conjuró el peligro con una buena intervención.

Ficha técnica :

Ponferradina, 0: Andrés Prieto; Koke (Jorrín, M. 75), Ger Nóvoa, Undabarrena, Andoni; Calderón, Fede San Emeterio (Nfulu, M. 89), Erik Morán (Cortés, M. 75), Borja Valle; Borja Vázquez y Keita (Slavy, M. 75).

Celta Fortuna, 0: Coke; Milla, Ribes, Meixus, Anxo; Antañón, Burcio, Óscar Marcos (Arcos, M. 72); Joel López (Gavián, M. 66), Marín (Somuah, M. 66) y Hugo González (De la Iglesia, M. 87).

Árbitro: Abraham Domínguez (Comité Andaluz). Amonestó al entrenador de la Ponferradina, Mehdi Nafti (M. 16), y a los locales Andoni (M. 25), Keita (M. 40), Borja Vázquez (M. 71) y Borja Valle (M. 87); y a los visitantes Joel López (M. 53) y Burcio (M. 56).

Incidencias: Encuentro de ida de la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio El Toralín ante 8.062 espectadores, entre ellos medio millar de aficionados del conjunto celeste.