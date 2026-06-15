Sadio Mané, el futbolista que huye de los lujos para sacar a su pueblo de la pobreza

Sadio Mané es la estrella del fútbol senegalés, pero también un icono para su país. El futbolista no presume de lujos e invierte su salario en ayudar a su gente. Hace unos años, se compartió una imagen en la que se podía ver la pantalla de su iPhone 11 roto y muchos aficionados se asombraron de que no tuviese un teléfono mejor.

Su respuesta fue clara: "¿Para qué querría diez Ferraris, veinte relojes de diamantes y dos aviones privados? Pasé hambre, trabajé en el campo, jugué al fútbol y no fui a la escuela. Ahora puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida y ropa a los pobres. No necesito presumir de coches de lujo, casas lujosas, viajes ni aviones. Prefiero que mi gente reciba algo de lo que la vida me ha dado".

Distintas iniciativas

Prueba de sus palabras son los 500.000 euros que invirtió para que se llevase a cabo la construcción de un hospital público en su Bambaly natal para dar cobertura a las 34 aldeas que conforman el poblado. La pérdida de su padre cuando era un niño por falta de atención médica fue lo que motivó esta iniciativa.

En lo que se refiere a educación, contribuyó a la edificación de un colegio de educación primaria y secundaria para su región. Dentro de este proyecto, los mejores alumnos reciben 400 euros de beca. Por otro lado, financió la instalación de red de internet 4G para todo su pueblo ya que regaló ordenadores y tablets a los alumnos.

Sadio Mané implementó ayudas mensuales de 70 euros para que las familias necesitadas pudieran hacer frente a los gastos básicos. Además, ha contribuido a la construcción de una oficina de correos, una gasolinera o un centro deportivo en Bambaly. A sus 34 años, el jugador se encuentra en las filas del Al Nassr tras el paso por clubes como Bayern de Múnich y Liverpool.