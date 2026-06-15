La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le permitió saltar al primer lugar del Grupo F que también integran Países Bajos y Japón.

Yasin Ayari, dos veces; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg convirtieron por los suecos, mientras por los africanos descontó Omar Rekik.

Los europeos comenzaron con dominio en mitad de cancha y en el minuto 7 tomaron ventaja con un remate de pierna derecha de Ayari, luego de dos despejes del guardameta Mouhib Chamakh, en disparos de Isak y Gyökeres.

Túnez reaccionó; en el minuto 13 creó peligro con un remate de Anis Slimane, despejado por el portero Kristoffer Nordfeldt y pisó el área rival, sobre todo después de la pausa de hidratación, pero cuando mejor se veía, recibió un segundo golpe.

Gyökeres le sirvió un balón a Isak, quien apareció por la banda izquierda, se sacudió la marca de Montassar Talbi y de derecha puso el 2-0, con complicidad de Chamakh.

Los suecos le bajaron el ritmo al duelo; los tunecinos fueron pacientes y en el 43 descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.

Un error garrafal de Ellyes Skhiri echó a perder un buen momento de las Águilas de Cartago en el partido; en el 60 perdió un balón, recuperado por Isak, quien se lo puso a su cómplice Gyökeres, anotador del 3-1 con un remate de derecha.

El gol le bajó el ánimo a los tunecinos, que en el 84 recibieron un cuarto gol. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Svanberg anotó de derecha a pase de Isak.

Un disparo de derecha de Ayari desde fuera del área en el 90+5 confirmó la goleada por 5-1

Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.

En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en el partido 1.000 de los Mundiales, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.

Ficha técnica:

Suecia, 5: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud m.64), Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson m.90); Benjamin Nygren (Lucas Bergvall m.64), Jesper Karlström, Yasin Ayari; Alexander Isak (Anthony Elanga m.90), Viktor Gyökeres.

Seleccionador: Graham Potter.

Túnez, 1: Mouhib Chamakh; Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery (Mohamed Mahmoud m.72), Mohamed Ben Hmida; Hannibal Mejbri, Rani Khedira (Ismael Gharbi m.84), Ellyes Skhiri (Elias Achouri m.72), Anis Slimane (Firas Chaouat m.84); Elias Saad (Sebastian Tounekti m.72).

Seleccionador: Sabri Lamouchi.

Goles: 1-0, m.7: Yasin Ayari; 2-0, m.30: Alexander Isak; 2-1, m.43: Omar Rekik; 3-1, m.60: Viktor Gyökeres; 4-1, m.88: Mattias Svanberg; 5-1, m.90+5: Yasin Ayari.

Árbitro: Yael Falcón. Amonestó a Rani Khedira.

Incidencias: partido del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante más de 50.000 espectadores.