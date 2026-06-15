Tom Holland se da un baño de masas en Madrid y elogia a la Selección española

Tom Holland se dio un baño de masas este lunes en Madrid durante la inauguración de la conocida como Plaza Selección, un espacio habilitado en la céntrica madrileña plaza de Colón e impulsado por la Federación Española de Fútbol (RFEF). Este recinto servirá como punto de encuentro para que los aficionados sigan de cerca los pasos del combinado nacional durante su participación en el campeonato mundial que se celebra de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, cuyo primer gran hito será el inminente encuentro del equipo nacional frente a Cabo Verde.

La presencia de la estrella de Hollywood en España responde a la gira de promoción de su nueva película, Spider-Man 5, cuyo aterrizaje en las carteleras de los cines está previsto para el próximo 29 de junio. Sin embargo, su agenda mediática ha dejado un hueco para dar el pistoletazo de salida oficial en esta zona para los aficionados, demostrando su afición por el deporte rey en los prolegómenos de un torneo de máxima expectación internacional.

Durante el acto, Holland no escatimó en elogios hacia el equipo dirigido por Luis de la Fuente, al que calificó como uno de los conjuntos más "excitantes" del torneo. "España juega muy bien al fútbol. Para mí el fútbol español es la cima del éxito. Además, vuestro juego es muy divertido", aseveró el actor en declaraciones a la agencia EFE, reconociendo el gran nivel técnico y el atractivo visual que históricamente ha caracterizado a los vigentes campeones de la Liga de las Naciones.

Pese a sus buenas palabras hacia la selección española, el británico dejó claro que sus lealtades deportivas se mantienen intactas y mostró su apoyo incondicional a Inglaterra. El combinado de los Tres Leones, que iniciará su andadura internacional este miércoles en un exigente duelo contra Croacia, es el gran favorito del actor. "Me encanta el equipo inglés. Thomas Tuchel es muy bueno y admiro a muchos de los jugadores", afirmó Holland, avalando así el nuevo proyecto deportivo liderado por el técnico germano al frente de su país natal.

El protagonista de la exitosa franquicia confesó ser un fiel seguidor del balompié desde su más tierna infancia. De hecho, reconoció abiertamente su profunda admiración por el atacante argentino Lionel Messi. En clave nacional, Holland destacó que guarda recuerdos imborrables de las retransmisiones televisivas de los Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, aunque se cuidó de no decantarse por ninguna de las dos entidades, asegurando de forma diplomática no poder elegir a uno de los dos equipos.

El evento concluyó con un amistoso intercambio de obsequios que hizo las delicias de los presentes. El exjugador madridista Joselu Mato, que actualmente milita en la liga catarí, ejerció de anfitrión y subió al escenario para entregar al actor una camiseta oficial de la selección nacional con su nombre estampado en el dorsal. En un gesto de cortesía, Holland correspondió al delantero gallego regalándole una elástica conmemorativa de su inminente largometraje, sellando así una jornada que unió la industria del entretenimiento y el deporte en el corazón de Madrid.