En una nueva edición de El Primer Palo, el programa nocturno de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en esta ocasión en el tropiezo de la selección española de fútbol tras empatar a cero contra Cabo Verde en su debut mundialista. Este resultado ha encendido las alarmas entre los colaboradores, quienes debaten si este inicio errático es un simple toque de atención o el reflejo de problemas más profundos en la planificación del seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Durante la tertulia, se analizan las explicaciones ofrecidas por el técnico de la selección en la rueda de prensa posterior al encuentro. Luis de la Fuente justificó la falta de cambios tempranos y la aparente fatiga de sus jugadores apelando a la necesidad de gestionar los minutos de futbolistas clave que salen de lesiones, como Lamine Yamal o Nico Williams. Sin embargo, periodistas como Paul Tenorio cuestionan esta postura, señalando que si se convoca a jugadores que no están en condiciones físicas óptimas, se debilita la capacidad competitiva del grupo en una cita tan exigente como un Mundial de Fútbol.

Uno de los puntos más críticos del debate ha sido la alineación de Gavi en una posición tan adelantada. Varios tertulianos coinciden en que situar al centrocampista como extremo es un error táctico que resta fluidez al juego de la selección, especialmente ante rivales encerrados en su propia área. En este sentido, se echa en falta la presencia de un delantero centro puro, un nueve de referencia, que permita fijar a los centrales y aprovechar los centros laterales cuando el juego combinativo por el centro resulta estéril.

Asimismo, el rendimiento de Rodri ha sido objeto de duras críticas. Los colaboradores de El Primer Palo coinciden en que el mediocentro estuvo excesivamente lento en la circulación del balón, lo que facilitó la labor defensiva de Cabo Verde. "A este nivel no está para el Madrid ni para ningún equipo de élite", aseguraba Trisac. Esta lentitud en la transición, sumada a la falta de desborde por las bandas, convirtió el ataque español en un monólogo previsible que apenas inquietó la portería rival, a excepción de un remate al larguero de Ferran Torres en los primeros compases del choque.

Más allá del análisis del partido, la gran bomba informativa de la jornada ha sido el inesperado fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid. La incorporación del lateral zurdo por una cantidad cercana a los 55 millones de euros ha dividido a la mesa de debate. Mientras Sergio Fernández considera que "el precio es desorbitado para la posición que ocupa", Isra defiende que es una incorporación estratégica muy necesaria para el conjunto blanco, dadas las carencias defensivas mostradas por Ferland Mendy y Fran García en las últimas temporadas.

En el plano estratégico del torneo, Paul Tenorio advierte de las graves consecuencias que puede tener este empate para el devenir de España en el campeonato. De no conseguir la victoria en el próximo compromiso frente a Arabia Saudí, la selección podría verse abocada a una segunda plaza de grupo, lo que complicaría notablemente las eliminatorias de octavos de final, donde hipotéticamente esperarían rivales de la entidad de la selección de Argentina de Leo Messi o Portugal.

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