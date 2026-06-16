Alianza por el Español recrimina al Gobierno su silencio al "desprecio" de la FIFA con el español en el Mundial

La asociación Alianza por el Español ha reprochado al Gobierno su silencio ante el "desprecio" que ha sufrido el español en el Mundial de Fútbol, ya que la FIFA ha prohibido a algunos futbolistas y entrenadores, como Vinícius Júnior, Achraf Hakimi o Frenkie de Jong, responder en español en las ruedas de prensa.

"Obviamente lo hemos echado en falta porque no se puede consentir la escena de Vinícius creyendo que puede hablar en español a un periodista y medio español que se vio obligado a hacer la pregunta en inglés. Eso no se puede consentir y nuestros dirigentes tampoco deben consentirlo", ha asegurado en declaraciones a Europa Press la portavoz de Alianza por el Español, Gloria Lago.

Lago defiende que el español es "Marca España" y considera que los políticos españoles deben "mirar el lustre internacional" del español. Al respecto, desvela que van a intentar "abrir un cauce" con el Gobierno para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

"A nosotros nos llega todo enseguida porque la gente nos lo cuenta muy rápido. A veces pensamos que los de arriba están más informados que nosotros y no es así", ha indicado. La entidad tratará de informar al Gobierno para "que actúen con una instancia oficial".

Pese a que considera que la FIFA ha "despreciado" el español, felicitan a la entidad mundial del fútbol por su "rapidez" al rectificar y permitir el uso del español en todas las ruedas de prensa.

"Nos ha sorprendido mucho su rapidez, pero hay que felicitarles. Estamos muy contentos, la verdad es que no nos lo esperábamos", ha comentado. En este sentido, Lago agradece el empuje social que también ha ayudado a que la FIFA dé marcha atrás en su decisión de prohibir el español. "Ha habido un gran movimiento de la gente de a pie que ha empujado nuestra noticia, ha empujado los vídeos y eso ha hecho que de alguna manera se hayan dado cuenta que les compensa más habilitar un traductor que aguantar estas críticas", afirma.

Este domingo, la asociación emitió un comunicado en su página web en el que denunciaban imágenes que no deberían "repetirse en todo el Mundial".