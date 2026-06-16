Brasil renuncia a que Vinícius defienda: "Es nuestro deshaogo en ataque"

El jugador de la selección brasileña y actual defensa del Zenit ruso, Douglas Santos, ha asumido públicamente su rol de escudero en la banda izquierda para beneficiar el rendimiento ofensivo de su compañero. El lateral ha dejado claro que está dispuesto a sacrificarse en tareas de contención para que el extremo madridista pueda centrarse en el ataque y brillar durante la gran cita internacional.

"Vini ha sido nuestro desahogo (...) Espero siempre estar ejerciendo mi función, que es defender, para que él pueda marcar goles", señaló el zaguero durante una rueda de prensa celebrada en el hotel de concentración del equipo en Nueva Jersey. En este sentido, defendió que el delantero debe gozar de libertad para jugar y reducir drásticamente sus obligaciones en el repliegue para poder exhibir su mejor versión sobre el césped.

Estas declaraciones llegan tras el exigente debut del combinado sudamericano en la fase de grupos del Mundial 2026, donde firmaron un sufrido empate a uno frente a Marruecos. Durante dicho encuentro, quedó patente la dependencia ofensiva del equipo en su gran estrella, así como en otros atacantes de renombre como Raphinha o Igor Thiago, lo que obligó a la retaguardia a redoblar esfuerzos para mantener el equilibrio táctico.

La titularidad de Douglas Santos supuso una de las principales sorpresas en la alineación, desbancando al teórico favorito Alex Sandro. El lateral estuvo acompañado en la línea defensiva por los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães, junto al reconvertido Roger Ibáñez en el flanco derecho. En el choque inaugural, el defensor sufrió notables dificultades para frenar las internadas de Achraf Hakimi, circunstancia agravada por el posicionamiento adelantado del atacante merengue a la espera de lanzar rápidos contragolpes.

A pesar del enorme desgaste físico que implica cubrir todo el carril izquierdo prácticamente en solitario, el futbolista se mostró seguro de su capacidad, avalado por la confianza de su entrenador. "El míster habla bastante conmigo y me ha dicho que he crecido mucho defensivamente", reconoció en referencia a Carlo Ancelotti. El técnico italiano parece haber encomendado al carrilero la difícil misión de ser el ancla de un flanco diseñado netamente para la ofensiva.

De cara a los próximos compromisos del torneo, el jugador prometió mantener intacta esta actitud de sacrificio absoluto. "Yo me he puesto a disposición para entregar el máximo y dar mi mejor versión en la selección. Voy a dar siempre el máximo para defender bien y sorprender en ataque", sentenció. El siguiente examen para los brasileños tendrá lugar este viernes en Filadelfia, donde se medirán a Haití, conjunto que llegará con la necesidad de puntuar tras haber caído por la mínima ante Escocia.