¿Cuántos litros de cerveza prepara Benidorm para el debut de Inglaterra en el Mundial?

Los bares de la turística Benidorm están preparados para el debut de Inglaterra en el Mundial de fútbol, este miércoles a las 22:00 horas contra Croacia, con hasta 50.000 litros de cerveza fría en las cámaras.

La patronal hostelera benidormí, que agrupa a más de medio millar de establecimientos, calcula que se puedan servir una media superior a los 80 litros de cerveza por local, un 30 por ciento más de lo habitual por la emisión del Inglaterra-Croacia.

La mayoría de los bares y restaurantes han instalado pantallas de gran formato en los interiores y las terrazas para que los aficionados puedan seguir la evolución de su selección conscientes de que los ingleses son "grandes consumidores de deportes", especialmente de eventos como el Mundial.

La gerente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca), Irene Carreño, ha manifestado a EFE que los partidos de España e Inglaterra concentran gran parte de la atención, así como otras eliminatorias de equipos favoritos y las semifinales y la gran final de citas anteriores, donde se ha llegado a duplicar el consumo de cerveza.

Miles de británicos, especialmente ingleses y escoceses, cuyas selecciones disputan el Mundial, han elegido la capital turística de la Costa Blanca alicantina para combinar el seguimiento de sus equipos con el buen tiempo (estos días con valores casi veraniegos) y la buena gastronomía.

Esto se refleja en que se haya observado un aumento del 18 por ciento en los vuelos del Reino Unido al aeropuerto de Alicante-Elche con destino a Benidorm en las fechas de la Copa del Mundo, y buena parte de ellos se concentrarán frente a las decenas de pantallas gigantes de los bares de la llamada 'zona guiri', junto a la playa de Levante.