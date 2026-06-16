De la NBA a la Liga F: Pau Gasol prepara su desembarco en el fútbol femenino español

El fútbol femenino español podría contar próximamente con un nuevo e inesperado protagonista. Y no precisamente sobre el césped. Pau Gasol, considerado por la inmensa mayoría como el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, trabaja para hacerse con la gestión de los derechos comerciales de la Liga F, en una operación que supondría uno de los movimientos empresariales más relevantes desde la profesionalización de la competición.

Según desvela el periodista Kike Marín en El Confidencial, la Liga Profesional de Fútbol Femenino estudia un cambio de rumbo en la explotación de su negocio y una de las propuestas que hay encima de la mesa está liderada por Gasol, convertido desde hace años en una figura cada vez más activa en el ámbito empresarial y de la gestión deportiva. La iniciativa busca impulsar la comercialización de la competición, aumentar ingresos y potenciar la visibilidad de una liga que sigue buscando consolidar un modelo económicamente sostenible.

Un mercado con enorme margen de crecimiento

La operación llega en un momento clave para el fútbol femenino español. La Liga F ha dado importantes pasos desde su profesionalización, tanto en materia de patrocinio como de difusión audiovisual, pero continúa muy lejos de los niveles de ingresos y exposición de las grandes competiciones masculinas.

La llegada de nuevos patrocinadores, la ampliación de la oferta televisiva y la creciente atención de marcas e inversores han abierto una ventana de oportunidad para convertir el crecimiento deportivo en un crecimiento económico real. Precisamente ahí es donde aparece la figura de Gasol.

El doble campeón de la NBA lleva años involucrado en proyectos relacionados con el deporte femenino y la igualdad de oportunidades. En los últimos tiempos ha mostrado públicamente su respaldo al desarrollo del fútbol femenino y a la mejora de las condiciones de las futbolistas profesionales.

LaLiga también entra en la ecuación

La información apunta además a la existencia de varios actores interesados en gestionar los activos comerciales de la competición. Entre ellos aparece también el entorno de LaLiga, que ya colabora con la competición femenina en diferentes áreas y cuenta con una amplia experiencia en la comercialización centralizada de derechos deportivos.

La batalla, por tanto, no se limitaría únicamente a una cuestión deportiva. Lo que está en juego es el control de un producto que todavía se encuentra en fase de expansión, pero que muchos consideran uno de los grandes mercados de crecimiento dentro de la industria del deporte en España y Europa.

El desafío de convertir la visibilidad en ingresos

La gran asignatura pendiente del fútbol femenino sigue siendo transformar el aumento de popularidad en una estructura económica sólida. Las audiencias, los patrocinios y la presencia mediática han crecido de forma significativa durante los últimos años, pero la competición continúa dependiendo en gran medida del respaldo de los grandes clubes y de la capacidad de atraer nuevas inversiones.

Por eso, el interés de una figura como Pau Gasol trasciende lo meramente simbólico. El exinternacional español no sólo aportaría notoriedad y prestigio a la operación, sino también una red de contactos internacionales y una visión empresarial adquirida durante años en la élite del deporte mundial.

La leyenda del baloncesto quiere ahora jugar un nuevo partido. Y esta vez el escenario no está en una cancha de la NBA, sino en los despachos del fútbol femenino español.