El dato que inquieta a España: sólo tres victorias en sus últimos 12 partidos en Mundiales

El tropiezo que la selección española firmó este lunes ante Cabo Verde en Atlanta (0-0), en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ha dejado una imagen preocupante y ha reabierto una herida que acompaña a los actuales campeones de Europa desde hace ya demasiado tiempo. Más allá del resultado y de las dudas futbolísticas mostradas por el equipo de Luis de la Fuente, hay un dato demoledor que refleja hasta qué punto la selección nacional se ha alejado de la élite mundialista desde la conquista de Sudáfrica 2010.

Porque España sólo ha sido capaz de ganar tres de sus últimos doce partidos en las cuatro Copas del Mundo disputadas desde entonces: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, el Mundial 2026. Un balance impropio de una selección que sigue figurando entre las grandes potencias del fútbol internacional y que acude a la presente cita mundialista como vigente campeona de Europa.

De fracaso en fracaso

El calvario comenzó en Brasil 2014. Apenas cuatro años después de tocar el cielo en Johannesburgo, la selección que entonces dirigía Vicente del Bosque protagonizó uno de los mayores batacazos de la historia reciente del torneo. Cayó goleada ante Países Bajos (1-5), perdió después frente a Chile (0-2) y sólo pudo despedirse con una victoria intrascendente contra Australia (3-0), cuando ya estaba matemáticamente eliminada.

En Rusia 2018 tampoco llegaron las alegrías. La traumática destitución de Julen Lopetegui, a solo días del debut y nada más conocerse su fichaje por el Real Madrid, marcó una participación que acabó en octavos de final. España únicamente logró una victoria, un ajustado 1-0 frente a Irán, antes de caer ante la anfitriona Rusia en la tanda de penaltis. Al margen de la victoria ante los iraníes, España había abierto la fase de grupos con un empate (3-3) ante Portugal y otra igualada (2-2) frente a Marruecos.

La historia se repitió en Qatar 2022. El espectacular 7-0 ante Costa Rica hizo pensar en una candidatura firme al título, pero todo acabaría quedando en un espejismo. Los de Luis Enrique empataron con Alemania (1-1), perdieron frente a Japón (2-1) y volvieron a despedirse en octavos tras sucumbir desde los once metros ante la selección de Marruecos (0-0 al término de los 90 minutos y la prórroga).

Cabo Verde agrava las dudas

La llegada del Mundial 2026 parecía una oportunidad perfecta para romper esa tendencia. España ha aterrizado en tierras norteamericanas respaldada por el título de la Eurocopa 2024 y por una generación repleta de talento. Sin embargo, el estreno frente a Cabo Verde ha vuelto a dejar más interrogantes que certezas.

El empate sin goles supone que el combinado nacional que dirige Luis de la Fuente acumule únicamente tres triunfos en doce partidos mundialistas desde 2014: Australia, Irán y Costa Rica. Nadie esperaba semejante registro de una selección acostumbrada a dominar la posesión y a figurar siempre entre las favoritas.

Obligada a reaccionar

El equipo todavía tiene margen para corregir el rumbo. Arabia Saudí (el domingo 21 de junio) y Uruguay (el sábado 27) serán los próximos obstáculos en una fase de grupos que, sobre el papel, España debería superar sin excesivos problemas. Sin embargo, el fútbol no entiende de currículums ni de favoritismos.

Y el dato está ahí para recordarlo: desde que Andrés Iniesta dio a España la primera estrella en Sudáfrica 2010, los Mundiales se han convertido en un territorio hostil para la selección. Doce partidos después, las victorias siguen contándose con los dedos de una mano... e incluso sobran dedos.