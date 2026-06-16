El milagro de Jordania: cómo el método europeo llevó a los Bravos a su primer Mundial

El fútbol de élite siempre pareció reservado para unos pocos elegidos. Las grandes potencias, las selecciones con décadas de historia y las federaciones con enormes recursos económicos acostumbran a ocupar los grandes escenarios. Por eso, cuando un país sin una tradición futbolística consolidada consigue abrirse paso entre los gigantes, el mundo del deporte presta especial atención.

Ese es el caso de Jordania, una selección que durante años vivió a la sombra de los grandes nombres de Asia, pero que ha construido un camino inesperado hasta alcanzar el sueño de disputar una Copa del Mundo este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Los Nashama ('Los Bravos') no llegaron por casualidad: detrás de su éxito existe un proyecto basado en la modernización, la disciplina táctica y la influencia de entrenadores internacionales.

No hay que pasar por alto que, durante décadas, el fútbol jordano fue considerado un deporte con pasión, pero sin la estructura suficiente para competir contra las potencias del continente. En Asia, equipos como Japón, Corea del Sur, Irán o Arabia Saudí marcaban la diferencia por sus academias, experiencia internacional y preparación física.

Jordania, en cambio, tenía talento individual y una afición entregada, pero carecía del orden necesario para sobrevivir al máximo nivel. De hecho, hasta este 2026, su mayor impacto histórico había sido alcanzar fases avanzadas de la Copa Asiática y quedarse cerca de una clasificación mundialista en 2014, cuando Uruguay acabó con sus esperanzas en la repesca.

En ese momento, la Federación Jordana entendió que el siguiente paso no era solo encontrar mejores jugadores, sino cambiar la mentalidad del futbolista. Es por ello que el país abrió sus puertas a entrenadores y metodologías extranjeras para importar conceptos del fútbol europeo: presión organizada, preparación física específica, defensa colectiva y transiciones rápidas. El futbolista jordano dejó de depender únicamente del talento y empezó a competir desde la estructura.

La influencia europea y el salto definitivo

El crecimiento del equipo tuvo varios protagonistas. La llegada de técnicos con experiencia internacional fue clave para transformar la identidad del conjunto. El belga Vital Borkelmans dejó una importante huella en la evolución del equipo, aportando conceptos defensivos y una mayor exigencia profesional. Posteriormente, el marroquí Hussein Ammouta llevó a Jordania a una de las páginas más importantes de su historia al alcanzar la final de la Copa Asiática 2023.

Ammouta, con experiencia en diferentes escenarios del fútbol internacional, construyó un equipo incómodo, competitivo y capaz de enfrentarse a rivales superiores en nombre y presupuesto.

Su sucesor, Jamal Sellami, continuó ese camino con una idea clara: hacer de Jordania un bloque difícil de romper. El resultado fue una selección que dejó de mirar a las grandes potencias con respeto excesivo y empezó a competir de igual a igual.

El camino hacia el Mundial: una clasificación contra pronóstico

La clasificación mundialista fue la confirmación de una transformación profunda. Jordania sorprendió durante las eliminatorias asiáticas superando expectativas y mostrando una madurez poco habitual para una selección que históricamente no pertenecía al grupo de favoritos.

El equipo consiguió liderar fases previas ante rivales con mayor experiencia y posteriormente aseguró su presencia en la máxima competición internacional evitando las siempre dramáticas repescas.

Uno de los momentos más importantes llegó cuando logró imponerse en un camino donde quedaron atrás selecciones más acostumbradas a estas batallas. Jordania ya no era una sorpresa pasajera: era un proyecto consolidado.

Musa Al-Taamari, el rostro del nuevo fútbol jordano

Toda revolución necesita un símbolo, y el de Jordania tiene nombre propio: Musa Al-Taamari. El extremo, conocido por muchos aficionados como el 'Messi jordano', representa la nueva generación del país. Su evolución en Europa, pasando por ligas como Chipre, Bélgica y Francia, le permitió adquirir un ritmo competitivo que después trasladó a la selección.

Actualmente, su velocidad, capacidad de regate y amenaza al espacio lo convierten en la principal arma ofensiva de los Nashama. Al-Taamari es mucho más que una estrella individual: es la prueba de que un futbolista jordano puede formarse, competir y destacar en el fútbol europeo.

Junto a él, jugadores como el capitán Ehsan Haddad aportan experiencia y liderazgo en un equipo donde el colectivo está por encima de cualquier nombre.

El desafío contra Austria y una nueva página mundialista

El debut ante Austria será mucho más que un partido. Será la confirmación de que Jordania pertenece al escenario más importante del fútbol mundial.

En un grupo exigente junto a selecciones de enorme nivel, los Nashama no llegan únicamente para participar. Llegan con una identidad definida: orden defensivo, velocidad en ataque y una mentalidad construida durante años.

Hace una década, imaginar a Jordania en una Copa del Mundo parecía una utopía. Hoy, gracias a una generación de jugadores ambiciosos y entrenadores que cambiaron la forma de entender el juego, el país demuestra que la tradición también puede construirse.

El desembarco jordano no es un accidente. Es la prueba de que en el fútbol moderno una buena idea puede cambiar la historia de una nación.