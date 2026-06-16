El Mundial revive el trauma de 2002: Senegal busca repetir la humillación histórica a Francia

El duelo entre Francia y Senegal en el Mundial 2026 revive uno de los episodios más recordados del fútbol moderno: la victoria senegalesa en el Mundial de 2002, cuando el combinado africano derrotó a la entonces campeona del mundo en el partido inaugural del torneo.

Más de veinte años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en un contexto completamente distinto, pero con un recuerdo que sigue muy presente en la memoria del fútbol internacional.

El golpe de 2002 que cambió la historia

Aquel partido disputado en Corea y Japón supuso uno de los mayores batacazos en la historia de los Mundiales. Senegal, en su primera gran aparición internacional, logró imponerse a Francia en un encuentro que marcó el inicio de una generación histórica para el fútbol africano.

Desde entonces, los Leones de la Teranga se han consolidado como una de las selecciones más competitivas del continente, manteniendo una presencia habitual en las grandes competiciones internacionales.

Francia, favorita con cuentas pendientes

La selección francesa llega al enfrentamiento como una de las grandes potencias del fútbol mundial, con una plantilla repleta de talento y experiencia en fases finales de grandes torneos.

Sin embargo, el recuerdo de 2002 sigue siendo un punto simbólico dentro de su historia reciente, lo que añade un componente emocional adicional al partido.

Un duelo con historia y presente

Más allá del resultado deportivo, el encuentro entre Francia y Senegal representa un choque entre pasado y presente. Para Senegal, la posibilidad de volver a firmar una gesta histórica. Para Francia, la oportunidad de cerrar un capítulo que aún forma parte de su memoria futbolística.