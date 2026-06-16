Hijos de la diáspora y refugiados: el milagro del Irak que amenaza a la Noruega de Haaland

A las puertas de su estreno mundialista frente a Noruega, la selección de Irak afronta uno de los desafíos más exigentes de su regreso a una Copa del Mundo cuatro décadas después. En el primer partido tendrán enfrente al equipo liderado por Erling Haaland, uno de los delanteros más determinantes del planeta y gran referencia de una selección noruega que llega impulsada por una generación talentosa y competitiva. Sin embargo, los llamados Leones de Mesopotamia aterrizan en el torneo con un arma diferencial: una plantilla marcada por las raíces europeas de muchos de sus futbolistas.

Es por ello que el duelo presenta un atractivo especial por las conexiones que unen a ambos equipos. Mientras Noruega representa uno de los modelos de desarrollo futbolístico más sólidos del norte de Europa, una parte importante de los internacionales iraquíes se ha formado precisamente en academias y ligas del continente europeo, especialmente en Escandinavia, Alemania y los Países Bajos.

Nadie puede pasar por alto que la historia de esta selección iraquí está estrechamente ligada a la diáspora provocada por décadas de conflictos e inestabilidad política. En este contexto, miles de familias iraquíes encontraron refugio en países como Suecia, Noruega, Dinamarca o Alemania, donde crecieron generaciones de jóvenes que terminaron desarrollándose en estructuras deportivas de primer nivel.

Una selección construida entre dos mundos

El resultado de ese fenómeno migratorio es una selección con una identidad singular, ya que muchos de los actuales internacionales nacieron lejos de Bagdad, Mosul o Basora, pero han decidido representar a la tierra de sus padres y abuelos.

El caso de Zidane Iqbal es uno de los más conocidos. Nacido en Manchester y formado en la cantera del Manchester United, el centrocampista se ha convertido en una de las figuras de referencia del nuevo Irak. A él se suman futbolistas como Amir Al-Ammari, Hussein Ali, Kevin Yakob, Youssef Amyn o Merchas Doski, todos ellos con trayectorias desarrolladas en el fútbol europeo.

La mezcla ha dado lugar a un equipo que combina disciplina táctica, rigor defensivo y capacidad física con el orgullo competitivo que históricamente ha caracterizado al fútbol iraquí. Un equilibrio que ha sido fundamental para que la selección haya logrado regresar a un Mundial por primera vez desde México 1986.

El impacto de la diáspora

Buena parte de los jugadores que integran el actual proyecto nacional son hijos de refugiados o emigrantes que abandonaron Irak durante los años más difíciles de su historia reciente. Muchos crecieron hablando varios idiomas, adaptándose a nuevas culturas y desarrollándose en algunos de los sistemas formativos más avanzados del fútbol europeo.

Ese contexto ha convertido a Irak en uno de los ejemplos más llamativos de cómo el fútbol moderno trasciende fronteras. Varios de estos futbolistas llegaron incluso a representar a selecciones juveniles de países europeos antes de optar por vestir la camiseta iraquí en categoría absoluta.

La decisión suele estar vinculada a razones familiares y emocionales. Para muchos de ellos, jugar con Irak supone mantener vivo el vínculo con sus raíces y rendir homenaje a la historia de sus familias.

Noruega, la prueba más exigente

El estreno ante Noruega pondrá a prueba la evolución de esta generación. El conjunto escandinavo cuenta con una de las plantillas más potentes de su historia reciente y tiene en Erling Haaland a su gran figura. El delantero noruego simboliza a la perfección la fortaleza física, la intensidad y la capacidad goleadora que caracterizan al fútbol nórdico.

Precisamente por eso el partido adquiere un matiz especial. Muchos de los defensores y centrocampistas iraquíes conocen perfectamente ese estilo de juego porque crecieron enfrentándose a él durante su formación. Para futbolistas nacidos o educados en Suecia, Noruega o Dinamarca, el encuentro tendrá un componente casi personal.

La sensación es la de un reencuentro con el entorno que contribuyó a moldear sus carreras deportivas. En cierto modo, Irak se medirá a una versión ampliada de los modelos futbolísticos que ayudaron a formar a gran parte de su actual generación.

Kurdistán también estará presente

La diversidad de la selección iraquí también refleja la pluralidad de las comunidades que forman parte del país. Entre los convocados destacan varios futbolistas de origen kurdo, un pueblo repartido entre Irak, Turquía, Siria e Irán que continúa reivindicando su identidad cultural.

Jugadores como Merchas Doski, Rebin Sulaka, Youssef Amyn o Aimar Sher representan esa realidad dentro del combinado nacional. Algunos de ellos han mostrado públicamente su orgullo por sus raíces kurdas durante celebraciones y actos oficiales, convirtiéndose en símbolos de una identidad cultural.

Su presencia añade una dimensión adicional a una selección que se ha convertido en un punto de encuentro entre diferentes identidades, culturas y trayectorias vitales.