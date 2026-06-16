Histórica pitada al himno de Irán en Los Ángeles en el empate frente a Nueva Zelanda

El empate entre Irán y Nueva Zelanda (2-2) dejó uno de los encuentros más entretenidos de lo que va de mundial 2026, pero también uno de los más cargados de simbolismo fuera del terreno de juego. El debut de la selección iraní en EEUU se produjo en un contexto especialmente delicado, apenas unos días después de meses de conflicto armado en Oriente Medio y con una importante división entre la comunidad iraní asentada en California.

El SoFi Stadium de Los Ángeles acogió un duelo que despertaba interés por motivos que iban mucho más allá de lo deportivo. La presencia de una de las mayores diásporas iraníes del mundo convirtió el encuentro en un escenario donde se mezclaron fútbol, política y reivindicación social. Mientras una parte de los aficionados respaldaba a la selección nacional, otros consideraban que el combinado representa una herramienta propagandística del régimen islámico iraní.

Un partido mucho mejor de lo esperado

Sobre el césped, ambos equipos ofrecieron un espectáculo muy distinto al que muchos podían imaginar. Lejos de especular con el resultado, Irán y Nueva Zelanda apostaron por un fútbol ofensivo que generó numerosas ocasiones de gol y mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto.

La selección oceánica golpeó primero gracias a una brillante acción colectiva liderada por Chris Wood. El delantero del Nottingham Forest controló un balón largo y participó en la jugada que terminó con Elijah Just inaugurando el marcador. El atacante neozelandés culminó la combinación con un potente remate que supuso el primer gol de Nueva Zelanda en una fase final mundialista desde hacía 16 años.

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei reaccionó poco a poco. Mehdi Taremi rozó el empate con un disparo que se estrelló contra el poste y, tras varias aproximaciones peligrosas, Ramin Rezaeian logró establecer el 1-1 aprovechando un rechace dentro del área.

Chris Wood lidera a los kiwis

Nueva Zelanda mostró una imagen muy sólida durante buena parte del encuentro. Chris Wood fue la referencia ofensiva constante de los All Whites, imponiéndose en los duelos aéreos y participando en prácticamente todas las acciones de peligro de su equipo.

Junto a él destacó Elijah Just, autor de los dos goles neozelandeses. El extremo volvió a aparecer en la segunda mitad para culminar otra combinación con Wood y devolver la ventaja a los oceánicos. Con su doblete, Just se convirtió en el primer futbolista de Nueva Zelanda capaz de marcar dos tantos en un partido de un Mundial.

Los neozelandeses parecían controlar el encuentro y llegaron a soñar con una victoria histórica, que habría supuesto la primera de su historia en una Copa del Mundo. Sin embargo, la resistencia iraní volvió a aparecer cuando más complicada parecía la situación.

Rezaeian, protagonista absoluto

Si Wood fue la figura de Nueva Zelanda, el gran nombre propio de Irán fue Ramin Rezaeian. El lateral derecho participó de forma decisiva en los dos goles de su selección y se convirtió en el futbolista más determinante del partido.

Tras marcar el tanto del empate en la primera mitad, volvió a aparecer mediada la segunda parte con un centro preciso que encontró la cabeza de Mohammad Mohebi. El delantero conectó un remate impecable que puso el 2-2 definitivo en el marcador.

🚨TRENDING: Iran player Mohammad Mohebi scores and immediately does the finger-gun shooting celebration towards the crowd in the USA. pic.twitter.com/qjMEB9ch7I — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 16, 2026

En los minutos finales fue Irán quien más insistió en busca de la victoria. La selección asiática acumuló llegadas sobre el área rival, aunque le faltó precisión en los metros decisivos. Nueva Zelanda también dispuso de alguna oportunidad para desnivelar el marcador, pero el empate terminó reflejando el equilibrio mostrado sobre el césped.

Un contexto marcado por la geopolítica

La presencia de Irán en EEUU ya constituía una noticia por sí misma. La selección persa se vio obligada a establecer su base en Tijuana, México, debido a las restricciones existentes para pernoctar en territorio estadounidense.

Además, el equipo llegó al torneo condicionado por distintos problemas logísticos y por la ausencia de algunas figuras relevantes. Fuera del estadio también se registraron protestas de ciudadanos iraníes exiliados, que aprovecharon la atención mediática del torneo para expresar su rechazo al régimen de Teherán. De hecho, en las inmediaciones del estadio se concentraron varios centenares de manifestantes portando símbolos asociados a la oposición iraní, en una muestra más de la profunda división existente dentro de la comunidad iraní en el extranjero.

Uno de los momentos más significativos de la noche se produjo antes incluso del pitido inicial. Durante la interpretación del himno nacional iraní, una parte importante del público presente en el estadio respondió con una sonora pitada que llegó a tapar la melodía en distintos momentos.

El motivo es que muchos de los aficionados iraníes presentes consideran que el himno actual representa al régimen islámico y no al conjunto de la sociedad iraní, por lo que decidieron mostrar públicamente su rechazo. La escena reflejó la fractura existente dentro de la diáspora iraní en California, donde conviven posturas completamente enfrentadas sobre el papel de la selección nacional y la situación política de su país.