La Fiscalía ofrece evitar la cárcel a Raúl Asencio si se disculpa ante las víctimas

La Fiscalía de Canarias ha mostrado su disposición a retirar la condena de prisión que solicitaba contra el actual defensa del Real Madrid, Raúl Asencio. El jugador estaba acusado de haber mostrado a un tercero un vídeo de carácter sexual grabado sin el consentimiento de las implicadas. Para que esta rebaja punitiva se haga efectiva, la condición indispensable es que, durante la celebración del juicio, el futbolista pida perdón formal y expresamente a las dos mujeres que aparecen en las imágenes.

La fiscal del caso, Mercedes Gil Castillo, quien inicialmente reclamaba para Asencio una pena de dos años y medio de cárcel, expuso este cambio de postura durante una vista preliminar. Dicha sesión, de carácter previo a la apertura oral, tuvo lugar este martes en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. De este modo, la acusación pública abre la puerta a una resolución que evitaría el ingreso en un centro penitenciario del joven zaguero.

A pesar de esta concesión, el Ministerio Público mantiene que Asencio deberá sentarse en el banquillo de los acusados junto a sus tres antiguos compañeros de la cantera blanca. Estos últimos se enfrentan a cargos más graves por haber filmado y difundido el citado material íntimo —donde figura una menor de edad— durante el verano de 2023 en Gran Canaria. La Fiscalía sostiene que Asencio cometió un delito contra la intimidad al exhibir la grabación a otra persona a sabiendas de que se había obtenido de forma ilícita.

El giro en la estrategia procesal se apoya en una figura legal reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. El Ministerio Público ha aceptado el planteamiento esgrimido por la defensa del jugador en la vista preliminar: al tratarse de un ilícito de carácter semipúblico, la responsabilidad penal puede quedar extinguida si se produce el perdón expreso de las ofendidas. Esta circunstancia es la que permitirá a Asencio eludir la pena privativa de libertad si las víctimas aceptan sus disculpas ante el juez.

Este episodio judicial coincide con el salto al fútbol profesional del central. Ante la plaga de lesiones que ha asolado a la primera plantilla dirigida por Carlo Ancelotti, Raúl Asencio fue llamado para reforzar la zaga del Real Madrid, logrando debutar y disputar minutos de gran importancia tanto en el campeonato nacional de Liga como en competiciones europeas. La extinción de su condena despejaría su futuro inmediato, permitiéndole centrarse en su incipiente carrera deportiva en la élite del fútbol español.