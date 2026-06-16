La terrible apuesta por España: un inversor pierde un millón de dólares tras el empate ante Cabo Verde

Un inversor de la plataforma de predicciones descentralizadas Polymarket ha perdido de golpe casi un millón de dólares tras el sorprendente empate a cero entre España y Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026.

El usuario, identificado bajo el seudónimo de betoor619 , arriesgó un capital total de 999.068 dólares en favor de una victoria de la Selección Española que parecía segura. El nefasto partido de los pupilos de Luis de la Fuente pulverizó la inversión en apenas 90 minutos.

El "dinero fácil" que terminó en catástrofe financiera

El mercado otorgaba a España una probabilidad de victoria del 92% antes del pitido inicial en el estadio de Atlanta. Confiando en la enorme superioridad de España, el inversor ejecutó una estrategia típica de los mercados financieros: arriesgar una suma colosal para obtener un rendimiento magro, pero teóricamente seguro.

De haber ganado España, el apostante se habría embolsado un beneficio de 86.875 dólares. El desastroso partido de los pupilos de Luis de la Fuente y la heroica resistencia de una selección que debutaba en el Mundial provocaron que la inversión terminara en tragedia.

La pérdida económica ha sido de tal magnitud que el caso se ha hecho viral y ha vuelto a poner en el foco a plataformas como Polymarket. Al operar mediante carteras de criptomonedas y bajo el anonimato de seudónimos, grandes inversores actúan como auténticos "creadores de mercado" replicando operativas agresivas de Wall Street en el ámbito deportivo. La falta de control de estas firmas extranjeras no reguladas sigue generando serias dudas entre los reguladores internacionales por el enorme riesgo de adicción y volatilidad que entrañan.