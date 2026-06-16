Las claves del batacazo de España ante Cabo Verde

España empezó el Mundial firmando un partido desastroso ante la debutante Cabo Verde. Un conjunto de islas de tan solo 500.000 habitantes que completó su selección para el Mundial por LinkedIn —así reclutaron al central Roberto Pico Lopes— sacó un histórico punto a la selección española en el estreno del Grupo H.

Lo peor del partido no fue el resultado —siempre puede haber accidentes—, lo más triste fueron las sensaciones.

España fue un equipo plano, sin profundidad, previsible, lento... Varias fueron las claves del desastroso debut de los nuestros:

La ausencia de extremos

Luis de la Fuente decidió poner de inicio un equipo en el que no había extremos. Es cierto que salían de lesión Nico Williams y Lamine Yamal y está lesionado Víctor Muñoz, pero no es muy difícil de comprender que ante un rival que te va a salir en bloque bajo decidas prescindir de los extremos para meter a Gavi con calzador en el once. Yeremy Pino era la opción natural para mantener las alas que tanto bien le han hecho a este equipo. Decidió no contar con el canario del Crystal Palace y encima situar a Ferran Torres en banda derecha —sin espacios Ferran es muy limitado en ataque, aportando poquísimo desborde—. ¿El resultado? Un equipo sin profundidad que hacía que Cabo Verde se sintiera muy cómoda defendiendo con dos líneas de cuatro muy juntas.

Circulación de balón lentísima

Si además de no tener desborde tu circulación de balón es lenta, tu ataque se convierte en previsible. Rodri, que dejó muchas dudas por su estado físico, estuvo lento e impreciso en salida de balón y Pedri demasiado descolgado como mediapunta.

Poquísima movilidad

Otra de las claves es que España se mostró muy estática. Todos la pedían al pie. Nadie tiraba un desmarque, no se buscaron en ningún momento paredes para romper el muro rival...

Sin presencia en el área

Con un equipo tan encerrado es importante contar con el recurso del centro lateral. España consiguió meter algún buen centro, pero ni Ferran ni, sobre todo, un Oyarzabal irreconocible estuvieron finos atacando el área.

Falta de motivación

España salió al partido con el freno de mano echado. Se sentía muy superior a su rival y los halagos del pasado —es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial— parecieron pesar como una losa en cuanto a suficiencia que se transformó en algo de soberbia. Luis de la Fuente no supo o no pudo meter gasolina a sus jugadores para el debut mundialista.

El descanso... que no cambia nada

Puede que un equipo salga con exceso de relajación al sentirse muy superior a su rival, pero es completamente inadmisible que tras pasar por los vestuarios al descanso la segunda parte no cambie nada. Luis de la Fuente fue incapaz de motivar a sus jugadores y de darle una nueva identidad a un equipo que se veía que necesitaba aire fresco y más veneno en tres cuartos para poder complicar la vida a una Cabo Verde que estuvo muy poco exigida durante todo el partido. Cero intervencionista el riojano ayer.

Cambios demasiado tarde

Como si los tuviera programados desde la previa, Luis de la Fuente tardó demasiado en hacer sustituciones.

Recordemos que hasta el minuto 71 no entraron Lamine y Mikel Merino —primer partido oficial que juega desde enero—, en el 81 entró Dani Olmo —muy tarde, uno de los recursos que tienes cuando el rival defiende en un bloque tan bajo es el lanzamiento desde fuera del área y el jugador del Barcelona es de los que mejor dispara— y el último fue el de Nico en el 87. Cuatro cambios, ni siquiera agotaste las sustituciones, y todas ellas fueron pieza por pieza... incapaz de variar nada a nivel táctico. Lento y previsible también en los cambios el seleccionador español.

¿Para qué llevas a Borja Iglesias?

Si en un partido como el de ayer ante Cabo Verde en el que necesitas un delantero que ataque el área para poder desatascar a un equipo completamente hundido en área propia no pones al delantero tanque que has traído y que es un recurso precisamente para este tipo de situaciones, ¿para qué has traído al delantero del Celta de Vigo al Mundial? ¿Para ir de excursión? Otra decisión muy difícil de entender de Luis de la Fuente.

España, en la que muchos jugadores no dieron el nivel, falló estrepitosamente a nivel colectivo y no pudo pasar del empate ante un equipo que convirtió en héroe a un portero de 40 años.

La buena noticia es que este tipo de varapalo puede venir bien para que nadie se relaje, para que nadie vaya de sobrado y poner las pilas a un equipo que debe mejorar mucho en lo físico —varios jugadores salen de lesión y han tenido un año complicado— y también en la gestión desde el banquillo. Día para olvidar de los jugadores y del míster. Lo mejor será pasar página cuanto antes.