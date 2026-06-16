Las estrellas 'Made in France' que renunciaron a los bleus para jugar con Argelia

El fútbol internacional está lleno de decisiones que van mucho más allá de un contrato, una camiseta o un título. Algunas elecciones representan historias familiares, heridas históricas y sentimientos de pertenencia difíciles de explicar. Pocas conexiones son tan profundas como la que une a Francia y Argelia, dos países separados por el Mediterráneo, pero unidos por décadas de historia compartida.

El motivo es que, durante generaciones, numerosos futbolistas nacidos o formados en Francia han tomado una decisión que sorprende al gran público: abandonar la posibilidad de vestir la camiseta de Les Bleus para defender los colores verdes y blancos de los Zorros del Desierto. Ahora, el Mundial que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá es un nuevo ejemplo... Pero, para comprender esta relación, hay que viajar al pasado. Argelia consiguió su independencia de Francia en 1962 después de una guerra que dejó profundas cicatrices. Sin embargo, los vínculos humanos entre ambos territorios nunca desaparecieron.

Tras la independencia, millones de argelinos emigraron hacia Francia, especialmente hacia grandes ciudades como París, Marsella o Lyon. Por ello, en los barrios periféricos franceses, conocidos como banlieues, crecieron generaciones de jóvenes con una identidad doble: por un lado, formados dentro del sistema educativo y deportivo francés; por otro, conectados con las tradiciones familiares argelinas.

El fútbol se convirtió en el punto de encuentro de esas dos realidades. En las calles y academias francesas nacieron talentos que aprendieron la disciplina táctica y técnica del fútbol galo, mientras en casa heredaban el orgullo por la tierra de sus padres y abuelos. Pero esta historia no comenzó con las grandes estrellas actuales. Su origen se remonta a uno de los episodios más simbólicos del fútbol político.

El equipo que desafió a Francia: el éxodo del FLN en 1958

En plena Guerra de Independencia de Argelia ocurrió uno de los capítulos más singulares del fútbol mundial. En abril de 1958, 34 futbolistas argelinos que militaban en equipos franceses abandonaron secretamente el país para formar la selección del Frente de Liberación Nacional (FLN), un equipo que buscaba representar internacionalmente la causa independentista.

Muchos de aquellos jugadores eran figuras importantes del fútbol francés y algunos incluso tenían opciones de disputar el Mundial de Suecia de 1958 con la selección francesa. Entre ellos destacó Rachid Mekhloufi, estrella del AS Saint-Étienne, quien abandonó Francia clandestinamente para unirse al proyecto del FLN. También lo hizo Mustapha Zitouni, defensor del AS Monaco y considerado uno de los mejores centrales de la época.

No debemos pasar por alto que aquel equipo no estaba reconocido oficialmente por la FIFA, pero recorrió el mundo disputando partidos y utilizando el fútbol como una herramienta diplomática. Más que competir, representaba una declaración de identidad nacional.

La revolución de la doble nacionalidad

Décadas después, la conexión entre Francia y Argelia cambió de forma. Ya no eran fugas clandestinas, sino decisiones deportivas dentro del reglamento internacional.

En 2004, una modificación impulsada por la Federación Argelina y relacionada con el caso del jugador Antar Yahia permitió que futbolistas con doble nacionalidad pudieran cambiar de selección absoluta si únicamente habían participado con categorías juveniles.

La norma abrió una puerta enorme para Argelia, ya que muchos jugadores formados en las prestigiosas academias francesas comenzaron a elegir a la selección de sus raíces familiares. El resultado fue una generación de futbolistas con formación europea y sentimiento argelino.

Las estrellas del "Made in France" que eligieron Argelia

La lista de nombres es extensa. Uno de los casos más representativos es Riyad Mahrez, nacido en Sarcelles, cerca de París. Tras crecer futbolísticamente en Francia, terminó convirtiéndose en el líder de Argelia y en la gran figura del equipo campeón de la Copa Africana de Naciones de 2019.

Otro ejemplo es Sofiane Feghouli, nacido en Levallois-Perret. Fue internacional juvenil con Francia y una de las grandes promesas del fútbol galo antes de decidir representar a Argelia en 2011.

También está Ismaël Bennacer, nacido en Arlés, quien pasó por las categorías inferiores francesas antes de convertirse en una pieza fundamental de Argelia, llegando a ser reconocido como uno de los mejores futbolistas del continente africano.

Los casos más recientes muestran que la historia continúa. Houssem Aouar, que incluso llegó a disputar un amistoso con Francia en 2020, utilizó la posibilidad del cambio de federación para unirse a Argelia. Rayan Aït-Nouri y otros jóvenes talentos mantienen viva una tendencia que parece no detenerse.

Un dilema entre dos identidades

La elección no siempre resulta sencilla. Algunos futbolistas han recibido críticas en Francia por abandonar el sistema que los formó. En Argelia, ciertos jugadores también tuvieron que demostrar que su vínculo emocional con el país era auténtico, especialmente cuando nacieron lejos y no dominaban completamente el idioma árabe.

Pero con el tiempo, muchos terminan ganándose a la afición gracias a una entrega que supera cualquier debate. Cuando Argelia juega, su selección representa una mezcla única: la organización y la preparación del fútbol francés junto con la pasión, la historia y el orgullo de una nación que encontró en el deporte una forma de expresión.

La conexión entre Francia y Argelia demuestra que las fronteras políticas no siempre coinciden con las emocionales. En el fútbol, una camiseta puede representar mucho más que un país: puede representar una familia, una memoria y una historia que sigue viva generación tras generación.