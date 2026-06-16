Merino rebaja la alarma tras el estreno de España: "No se ha muerto nadie, que no cunda el pánico"

Lejos de cualquier tono dramático, Mikel Merino se presentó ante los medios en el centro de prensa de Baylor School con una idea clara: bajar el ruido y evitar que un resultado discreto se convierta en una crisis prematura. El internacional español asumió que el rendimiento del equipo dejó margen de mejora, pero rechazó cualquier lectura catastrofista.

Su frase más contundente marcó el tono de toda la comparecencia: "No se ha muerto nadie, que no cunda el pánico". Una manera directa de recordar que un Mundial no se decide en noventa minutos y que la Selección sigue dependiendo de sí misma. Aunque reconoce que ese 0-0 ante Cabo Verde es un golpe duro: "Como en cada partido en el que las cosas no salen como a uno le gusta, cada uno lidia con el luto. Unos ven el partido, otros piensan en otras cosas. Ha habido que tragarse la decepción de no haber conseguido los tres puntos. Lo importante es recuperarse pensando en el próximo partido".

Sin embargo, el centrocampista, insistió en que dentro del vestuario el ambiente está lejos del nerviosismo que se percibe fuera. El grupo considera que hubo aspectos positivos sobre los que construir y entiende que este tipo de torneos exigen capacidad para gestionar emociones y corregir rápido entre partidos. Preguntado por el estado de ánimo de Lamine Yamal, apuntó que "He estado con él en el vestuario y se le ha visto risueño, encantador, con bromas, sin perder la frescura que le caracteriza. Ellos, los jóvenes, que nos den alegría y desparpajo. Y nosotros les daremos la confianza y la tranquilidad". Y además le dedicaba unas bonitas palabras sobre la calidad del mismo, "Es un jugador distinto, claro. Tiene desequilibrio y eso cambia a los rivales a nivel táctico. Puede influir en el partido en cualquier momento".

El centrocampista también lanzó un mensaje de confianza hacia sus compañeros y hacia el trabajo de Luis de la Fuente, defendiendo que el equipo tiene recursos y experiencia suficientes para reaccionar. La sensación que trasladó fue la de una selección que no niega el golpe, pero que tampoco acepta convertir un tropiezo en una señal de alarma. A la petición de mandar un mensaje a la afición, fue contundente: Personalmente, no soy de mandar mensajes. El mejor mensaje que se puede mandar es ganando a Arabia. Es fácil hablar de familia cuando todo va bien. Cuando hay momentos difíciles o baches, es cuando la familia tiene que salir a relucir. Y en estas horas que han pasado después del partido, he visto al equipo muy unido y con ganas de hacer las cosas bien.

España, vino a decir Merino, sigue en carrera. El jugador recordó en rueda de prensa momento que le hacen creer en la selección "Tengo ejemplos muy potentes, como la Nations y la Eurocopa que ganamos. Es básico no creerte más de lo que eres, pero sí recordarte que tienes nivel para conseguir retos". El siguiente partido será el momento para demostrar que el empate inicial fue un aviso y no una tendencia.