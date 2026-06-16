Por qué la bandera saudí no tocó el suelo: la imposición religiosa que acepta la FIFA

El inicio del partido entre Arabia Saudí y Uruguay (1-1) dejó un detalle llamativo. Hasta el momento, durante el momento de los himnos las banderas de las selecciones enfrentadas se han puesto sobre el césped, pero en esta ocasión se realizó de manera diferente. Tanto la bandera de Arabia Saudí como la de los charrúas se mantuvieron en el aire sujetadas por los voluntarios en los instantes previos.

El motivo de esta modificación por parte de la FIFA fue religioso. La bandera de Arabia Saudí contiene la Shahada –el primero de los cinco pilares del islam que se traduce como "No hay más dios que Alá y Mahoma es su mensajero"– y no puede tocar el suelo.

En la tradición islámica, el Corán y otros textos que contienen el nombre de Alá deben tratarse con respeto. Pisarlos, profanarlos o desecharlos deliberadamente en lugares impuros suele considerarse una falta grave. Por lo que, por respeto a su carácter sagrado, el detalle de la FIFA se volverá a repetir en los partidos que resten a la selección de Georgios Donis durante el Mundial 2026.

El protocolo previo del partido entre Arabia Saudí y Uruguay se modificó al solicitar Arabia Saudí que su bandera no podía tocar el suelo. pic.twitter.com/QbkQMD6fyA — GRADA B pro (@GradaBpro) June 16, 2026

El próximo duelo de Arabia Saudí será el domingo 21 a las 18:00 ante España. Ambas selecciones están encuadradas en el Grupo H junto a Uruguay y Cabo Verde. Por el momento, ninguno de los combinados ha sumado los tres puntos después de que los partidos de estreno terminaran en empate. En el caso de España y Cabo Verde no hubo ningún gol en el encuentro.