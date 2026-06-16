Primera gran trifulca del Mundial: batalla campal en pleno Manhattan entre hinchas de Argelia y Argentina

Hinchas de Argentina y Argelia se han enfrentado en una violenta reyerta en pleno corazón de Manhattan, concretamente en Times Square, a escasas horas del estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Franchement, qui est surpris ? Quelle honte .... mais quelle honte 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/B4rJbzCy98 — TARIK_TALK ‏ (@Tarik_Talk) June 16, 2026

Los altercados, que incluyeron puñetazos, empujones e intercambio de objetos, requirieron la intervención inmediata de la Policía de Nueva York para disolver la multitud.

Las vergonzosas imágenes se han difundido rápidamente a través de las redes sociales, empañando el arranque del torneo futbolístico en suelo norteamericano.

Llama la atención que la batalla campal haya tenido lugar en Nueva York, dado que el partido correspondiente al Grupo J se disputa en el Estadio de Kansas City, a más de 1.800 kilómetros de distancia.

Pese a la espectacularidad de los golpes en una de las zonas más turísticas del planeta, las fuerzas del orden controlaron la situación sin que se hayan reportado heridos de extrema gravedad.