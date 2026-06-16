Un doblete de Mbappé lidera el triunfo de Francia ante Senegal en el Mundial

La selección nacional de Francia ha comenzado su andadura en el Mundial 2026 con una trabajada victoria frente a un aguerrido combinado de Senegal. El escenario elegido para este vibrante encuentro de la fase de grupos fue el majestuoso estadio Metlife, que presenció cómo el conjunto europeo lograba imponer su jerarquía y calidad técnica en el tramo final del partido para llevarse los primeros tres puntos del torneo con un marcador definitivo de 3-1.

Durante la primera mitad del enfrentamiento, el equipo africano demostró una enorme disciplina táctica y un despliegue físico encomiable que logró frustrar las ofensivas del cuadro galo. A pesar de contar con la posesión del esférico y el control del ritmo de juego, los europeos no lograban encontrar los espacios necesarios para inquietar verdaderamente la portería rival. Los compases iniciales dejaron claro que el torneo no otorgará triunfos sencillos a ninguna de las grandes favoritas.

El guion del partido dio un giro radical tras el paso por los vestuarios. La insistencia francesa finalmente obtuvo su recompensa en el minuto 66, cuando Kylian Mbappé frotó la lámpara para romper el empate inicial. El talento del atacante resultó determinante para derribar el muro defensivo que tanto había complicado la elaboración del juego europeo hasta ese instante, obligando a los africanos a adelantar sus líneas en busca de la igualada.

Con mayores espacios en el terreno de juego, el conjunto nacional encontró el contexto ideal para desplegar su característico fútbol de transiciones rápidas. Fue en este escenario donde apareció Bradley Barcola, quien en el minuto 82 aprovechó una rápida jugada colectiva para anotar el segundo tanto del encuentro. Esta diana parecía sentenciar el choque y aportar la tranquilidad necesaria al banquillo para gestionar los últimos minutos del tiempo reglamentario.

Sin embargo, el tramo final del partido se transformó en un auténtico torbellino de emociones. En el minuto 94, cuando la conquista europea parecía cómodamente asegurada, un despiste defensivo permitió a Ibrahim Mbaye recortar distancias en el marcador y encender las esperanzas de su equipo. La reacción, no obstante, fue fulminante e implacable: en la jugada inmediatamente posterior, apenas unos segundos después, Mbappé volvió a perforar las redes rivales en el minuto 96, sellando el definitivo marcador y confirmando la firme candidatura de su selección al título en este exigente campeonato.