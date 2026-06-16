Arabia Saudí lo rozó, pero no pudo repetir ante Uruguay el milagro de Catar 2022 ante Argentina. Aprovechó el dubitativo arranque de los uruguayos para adelantarse en el marcador, y aunque aguantó de forma numantina durante 80 minutos, Maximiliano Araujo salvó los papeles para 'La Celeste' y puso el 1 a 1 final.

Uruguay rozó la victoria en los últimos minutos ante una defensa saudí sobrepasada por el asedio, aunque el guardameta Mohammed Al-Owais decidió que ambas selecciones se repartieran un punto en su debut en el Mundial.

El partido empezó a ganar en ocasiones después de la primera pausa de hidratación, una cuestionada novedad de la FIFA por cortar el ritmo, pero que en Miami ayudó al espectáculo.

A un ramplón inicio le siguieron quince minutos trepidantes en los que Uruguay pudo adelantarse con un cabezazo de Federico Viñas a bocajarro que detuvo Al-Owais. No obstante, fue Arabia Saudí quien acabó cobrando ventaja gracias a su superioridad en los balones aéreos.

Fernando Muslera, que mañana cumplirá 40 años y disputa su quinto Mundial, salvó primero de forma fantástica un remate cruzado a saque de esquina de Abdudelah Al-Amri, pero en un nuevo saque de esquina dejó un rechace en el área pequeña que empujó a gol el compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

El tanto sacudió a Uruguay y la empujó a jugar más directo, una fórmula con la que generó más peligro que en los 40 minutos previos, en los que la posesión sin verticalidad no le permitió abrir el bloque bajo de su rival.

La ventaja saudí al descanso fue un gran premio a su esfuerzo y hasta tres jugadores lo reflejaron arrodillándose y besando el césped cuando el árbitro pitó el descanso.

Esos esfuerzos tuvieron que multiplicarse durante la segunda mitad para que Uruguay no igualara el resultado, mejorado con la entrada de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria al descanso, por los desacertados Darwin Núñez y Matías Viña.

Estuvo muy cerca de conseguirlo cuando un fuerte disparo raso de Manuel Ugarte desde fuera del área impactó en el palo derecho de la meta de Al-Owais.

Poco a poco 'La Celeste' comenzó a encerrar a Arabia Saudí en su área, aunque los balones altos laterales no encontraban rematador, y los saudíes parecían empezar a tener recuerdos del debut contra Argentina cuatro años atrás.

Precisamente fue uno de esos centros, esta vez rematado por Viñas, el que significó el empate. No llegó de primeras tras el cabezazo, pero el rechace le cayó a Maximiliano Araujo y definió fuerte por el palo del portero.

Ambos fueron los dos hombres más peligrosos de un Uruguay que tuvo diez minutos de asedio para debutar con victoria.

Entre centros y disparos de todos los colores, fue el capitán, Fede Valverde, quien lo tuvo más cerca en el descuento con un lejano tiro. Sin embargo, Al-Owais volvió a aparecer con una buena mano que lo mandó a córner, y dejó claro que el marcador no iba a moverse en Miami.

Con este resultado, el grupo H presenta a sus cuatro integrantes empatados a un punto, después del 0-0 previo entre España y Cabo Verde.

- Ficha técnica:

1. Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Abdudelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti,Saud Abdul-Hamid (Ali Lajami, m.90+2), Moteb Al-Harbi (Abdullah Al Hamdan, m.90+2); Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, m.63), Mohammed Abu Al-Shamat (Nawaf Bu Washl, m.81); Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan (Ala Al-Hajji, m.90+2).

Seleccionador: Georgios Donis.

1. Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Juan Manuel Sanabria, m.45); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo (Brian Rodríguez, m.81); Federico Viñas (Rodrigo Aguirre, m.90) y Darwin Núñez (Agustín Canobbio, m.45).

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Goles: 1-0, m.41: Abdudelah Al-Amri; 1-1, m.80: Maximiliano Araujo.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó al saudí Abdudelah Al-Amri.

Incidencias: partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 62.764 espectadores.