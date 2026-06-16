Vozinha, el entrenador del voley playa que frenó a España y arrasa en redes

Cabo Verde tiene un nuevo héroe nacional, Vozinha. El guardameta recibió el trofeo al mejor jugador del partido después de realizar hasta siete paradas para evitar que la selección española sumara los tres puntos en el estreno mundialista. Josimar Dias, quien a sus 40 años se encuentra sin equipo después de terminar contrato con el Chaves de la Segunda División de Portugal, se convirtió en una pesadilla para los futbolistas españoles.

Hubo tres intervenciones especialmente claves, una a Ferran Torres, otra a Oyarzabal y a Laporte. Sin embargo, la revolución no fue solo en el terreno de juego. Con poco más de 40.000 seguidores en la red social de Instagram antes del inicio del duelo, ya acumula casi seis millones de seguidores. Esa cifra equivale a unas once veces la población de Cabo Verde.

Vozinha, que terminó el partido con lágrimas en los ojos, no daba crédito cuando una periodista le comunicó la cifra de seguidores que aún estaba en 1,7 millones: "Es una locura", afirmó.

Su valor de mercado se encuentra actualmente en los 50.000 euros, habiéndose llegado a un máximo de 600.000 cuando estaba en las filas del conjunto chipriota AEL Limassol en 2022. Otros países en los que jugó fueron Angola, Moldavia, Eslovaquia y Portugal. El debut con la selección caboverdiana fue en 2012 y acumula 89 partidos.

Cambio de trabajo en verano

Durante los meses de verano, el portero se aleja del césped para ser entrenador de voley playa en un instituto: "Este año, por razones completamente ajenas al control de la directiva, el cuerpo técnico incluso a las fuerzas de la naturaleza, el gran Vozinha no asistirá este verano para jugar con el instituto Reis. ¿El motivo? Ir a un pequeño compromiso llamado campeonato mundial de fútbol", explicaron desde el instituto.

"Intentamos negociar… pero parece que, por ahora, este campeonato mundial es mas importante que nuestro instituto. ¡Mucha suerte, campeón! Representando siempre", afirmaron irónicamente deseando un buen campeonato a su entrenador.

El salto a la fama de otros futbolistas

Tim Payne, el central de Nueva Zelanda, experimentó un estrellato también muy fuerte, aunque en su caso lo hizo antes de saltar al terreno de juego. El vídeo del influencer argentino Elscarso le hizo salir a la palestra y pasar de tener menos de cinco mil seguidores a situarse cerca de los seis millones, superando así la poblón de Nueva Zelanda.

El objetivo del influencer era hacer viral al jugador menos conocido del campeonato del mundo y, después de realizar una búsqueda por las plantillas de las 48 selecciones participantes, se decidió por el defensa de 32 años. En el estreno de su selección, todas las miradas estaban puestas en él y disputó 78 minutos.