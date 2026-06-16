Xabi Alonso quiere a Carreras para su nuevo Chelsea

El mercado de fichajes no ha hecho más que comenzar y ya amenaza con provocar un nuevo terremoto en el Real Madrid. El protagonista es Álvaro Carreras, uno de los fichajes estrella del pasado verano, que se ha colado en la agenda del Chelsea de Xabi Alonso para reforzar el carril izquierdo de Stamford Bridge. Según apunta Sergio Valentín, el técnico vasco habría señalado al gallego como uno de los nombres prioritarios para su nuevo proyecto en Londres.

Ayer y hoy. Otra cosa es que Álvaro Carreras quiera irse. Ahora es normal que no quiera, pero el verano es largo. https://t.co/C6HCJhubAN pic.twitter.com/kfhdZso4ig — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 15, 2026

La operación tendría un componente especial. Fue precisamente Xabi quien impulsó la llegada de Carreras al Bernabéu en julio de 2025, cuando el club blanco pagó unos 50 millones de euros al Benfica para repescar al lateral formado en Valdebebas tras su brillante etapa en Portugal.

Un inicio prometedor con Xabi

La temporada de Carreras comenzó dejando sensaciones muy positivas. El técnico tolosarra le otorgó confianza desde el primer momento y el lateral, que el pasado mes de marzo cumplió 23 años, respondió con personalidad, recorrido ofensivo y una notable capacidad para interpretar los mecanismos tácticos que exigía el nuevo entrenador del Real Madrid.

Su adaptación fue rápida y llegó a asentarse como una pieza importante dentro de la rotación. Debutó oficialmente en agosto de 2025 y, pocos meses después, ya había estrenado su cuenta goleadora con la camiseta blanca. En concreto, fue el 1 de noviembre contra el Valencia en el Bernabéu (4-0), en la undécima jornada de Liga.

Sin embargo, el curso del Real Madrid se fue complicando. La etapa de Xabi Alonso concluyó abruptamente en enero de 2026 tras una serie de malos resultados y la derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, provocando un cambio radical en el banquillo.

Menos protagonismo con Arbeloa

La llegada de Álvaro Arbeloa alteró el escenario para varios futbolistas y Carreras fue uno de ellos. El lateral perdió peso específico dentro de la plantilla y vio cómo la competencia en su posición se intensificaba. Diversas informaciones apuntaron incluso a que había dejado de ser una pieza indiscutible en los planes del nuevo técnico.

Aunque siguió acumulando minutos durante la segunda mitad de la temporada, su protagonismo y su rendimiento ya no fueron los mismos que durante los primeros meses del curso. El cambio de entrenador y de modelo futbolístico acabó afectando a un jugador que había aterrizado en el Bernabéu como una apuesta estratégica de futuro, con un contrato por seis temporadas (hasta junio de 2031).

El Chelsea mueve ficha

Ahora, el destino podría volver a cruzar los caminos de entrenador y futbolista. Xabi Alonso considera que Carreras encaja perfectamente en el estilo que pretende implantar en el Chelsea y vería con buenos ojos reencontrarse con uno de los jugadores que mejor conoció durante su breve etapa en el Real Madrid.

Por el momento no existe una negociación formal entre ambos clubes, pero el interés ya ha trascendido y promete convertirse en uno de los asuntos a seguir durante las próximas semanas. En Valdebebas deberán decidir si mantienen la confianza en el futbolista gallego o si escuchan una oferta procedente de Londres que podría poner a prueba la planificación deportiva de la nueva era madridista.

En cualquier caso, a día de hoy se antoja harto complicado que Carreras vaya a tener un hueco en el once titular del Madrid con José Mourinho, y más aún teniendo en cuenta el reciente fichaje de Marc Cucurella (a cambio de 55 millones de euros, con un contrato por seis temporadas). Sin olvidar que en la plantilla también hay otros dos laterales izquierdos: Ferland Mendy y un Fran García cuyo futuro apunta a la Premier League. Tanto el francés como el manchego tienen contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2027.