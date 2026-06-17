Además de Messi y Cristiano, ¿qué otros cracks se despiden del Mundial?
Jugadores veteranos disputarán su último Mundial y muchos de ellos serán recordados siempre.
Cristiano Ronaldo
Con Cristiano Ronaldo nunca se sabe pero la lógica dice que será su último Mundial. El siguiente ya le pillaría con 45 años.
Lionel Messi
El mismo caso que Cristiano pasa con Messi y él mismo ha reconocido que será su último Mundial. El argentino ya ha ganado uno y quiere el segundo.
Salah
Mohamed Salah tiene 33 años. El ídolo de los faraones sabe que por edad y ciclos, esta es su última gran vitrina mundialista en plenitud.
Kevin De Bruyne
34 años tiene la perla belga actualmente en el Nápoles. El ex del City no tiene previsto acudir al siguiente mundial con 38 años.
Neymar
El brasileño entró en la lista de milagro y habrá que ver si Ancelotti le puede usar por las lesiones del ex del Barcelona. Lo que es seguro es que su último Mundial.
Neuer
40 años tiene el portero titular de Alemania y sería un milagro verle con 44 en el Mundial de España, Portugal y Marruecos. Eso sí, se irá como titular.
Ochoa
En Europa no triunfó en su paso por España, pero en México Guillermo 'Memo' Ochoa es una leyenda vida. Como suplente estará en su último Mundial.
Ediz Dzeko
El gran goleador bosnio de 40 años ya no es titular con su selección, pero es la estrella igualmente. No jugó el primer partido, pero los suyos esperan que sume algún gol importante antes de su retirada.
Luka Modric
Subcampeón del Mundial con Croacia en 2018, Modric dejará al selección croata al acabar el torneo. El exmadridista será siempre una leyenda del fútbol europeo e internacional.
Casemiro
Casemiro seguirá el paso de Modric y Kroos, pero con la selección brasileña. Es titular con el Manchester United y con Brasil, pero sus mejores años han pasado.
Virgil Van Dijk
El central del Liverpool y de los Países Bajos tiene ya 34 años y con 38 será difícil verle con la selección holandesa. Eso sí, de momento es el mejor central del equipo y por lo tanto titular.
James Rodríguez
Lleva años sin estar al nivel que demostró en Oporto, Mónaco o Real Madrid, pero en Colombia sirve su actual forma. Será su último Mundial.
Son Heung-min
Heung-Min Son de Corea del Sur y ex del Tottenham afronta también su última cita mundialista. El coreano es una leyenda en su país y en los Spurs, pero ya está en el ocaso de su carrera.
José María Giménez
El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, fue el relevo de Diego Godín en la selección charrúa y todo el mundo ha estado pendiente de sus lesiones. Llega a la cita muy justo, sin embargo, estará en su último Mundial.
Xhaka
Campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y gran desempeño en el Arsenal. Xhaka es la figura de Suiza desde hace años y con 33 años este será su último Mundial a priori.
Sadio Mané
Sadio Mané (34 años) es el líder indiscutible de Senegal en la Copa del Mundo 2026, disputando la que con total seguridad será la última función mundialista de su carrera.
Kanté
N'Golo Kanté (35 años) es el gran bastión veterano de Francia que está disputando su último Mundial.