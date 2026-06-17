Amuletos, rezos y rituales secretos: las supersticiones que acompañan siempre a las Estrellas Negras de Ghana

Ghana vuelve a un gran escenario internacional con la intención de recuperar el protagonismo perdido en los últimos años. Las conocidas como Estrellas Negras han protagonizado algunas de las historias más recordadas del fútbol africano y afrontan el Mundial 2026 apoyándose no solo en el talento de sus futbolistas, sino también en una serie de tradiciones que forman parte de la identidad del equipo.

La cultura futbolística ghanesa siempre ha estado estrechamente vinculada a las creencias populares, los símbolos de buena suerte y los rituales colectivos que acompañan al grupo antes de cada gran competición.

Una tradición que pasa de generación en generación

Desde hace décadas, los jugadores de Ghana realizan diferentes actos simbólicos antes de los encuentros importantes. Rezos colectivos, reuniones privadas en los hoteles de concentración o la presencia de determinados objetos considerados de buena suerte han acompañado históricamente a la selección.

Muchos exfutbolistas han reconocido en entrevistas que estas costumbres forman parte de la convivencia del vestuario y ayudan a reforzar la unión del grupo. Más allá de cuestiones religiosas o espirituales, los jugadores las consideran una herramienta para afrontar la presión de los grandes torneos. Las prácticas han variado con el paso de los años, pero la idea de proteger al equipo mediante tradiciones compartidas sigue muy presente en el entorno de las Estrellas Negras.

El legado de una de las grandes selecciones africanas

Ghana fue durante años una referencia absoluta del fútbol africano. Alcanzó los cuartos de final del Mundial 2010 y estuvo a pocos segundos de convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas. Aquella generación encabezada por futbolistas como Asamoah Gyan, Sulley Muntari o André Ayew dejó una huella imborrable en el continente. Ahora una nueva generación intenta recuperar ese prestigio.

Frente a Panamá, los africanos buscarán comenzar con buen pie su aventura mundialista. Y mientras los aficionados observan lo que ocurre sobre el césped, muchos seguirán atentos a esas pequeñas supersticiones y rituales que, generación tras generación, continúan acompañando a una de las selecciones más carismáticas del fútbol africano.