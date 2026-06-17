En una nueva edición de El Primer Palo de esRadio, Juanma Rodríguez y su equipo habitual de colaboradores —compuesto por María Trisac, Alfredo Somoza, Sergio Fernández y Paco Rabadán— analizan la actualidad deportiva con su característico tono desenfadado. El programa arranca destacando la importancia de la tecnología y cómo el mago More ayuda a comprender la inteligencia artificial a través de su plataforma. Sin embargo, el debate principal gira rápidamente en torno a los partidos de selecciones y, muy especialmente, al papel de Kylian Mbappé con la selección francesa tras su gran actuación frente a Senegal.

Los tertulianos discuten sobre el rendimiento del delantero galo y su futuro en el Real Madrid. Mientras que Juanma Rodríguez ironiza con que los madridistas deberían salir a celebrar a la plaza de la Cibeles el doblete del atacante, otros colaboradores como María Trisac se muestran más escépticos sobre su rendimiento con el club blanco, señalando que le gustaría verle brillar de igual manera con la camiseta merengue. Se destaca que Mbappé ya se ha convertido en el máximo goleador de la historia de su selección nacional, un hito que reabre los debates tradicionales sobre su comparación con otros grandes jugadores. Sin embargo, el director del programa se mostró especialmente duro con el jugador francés asegurando que "Bale tiene más fútbol en la uña del dedo gordo del pie, que Mbappé".

El análisis de la selección española tras su primer partido también ocupa un espacio fundamental en la mesa de debate. A partir de las declaraciones de Mikel Merino, los tertulianos de El Primer Palo analizan con dureza los errores tácticos cometidos por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. La decisión de colocar a Gavi fuera de su posición natural y la falta de extremos puros centran las críticas de Alfredo Somoza y Sergio Fernández, quienes sugieren cambios drásticos en la alineación titular de cara al próximo compromiso, proponiendo la entrada de jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams para aportar mayor verticalidad.

El debate sobre el combinado nacional deriva en una comparación con otras potencias mundialistas. Se menciona el ejemplo de Argentina, que logró enderezar su rumbo en su momento gracias a cambios valientes en mitad del torneo. Sergio insiste en que la defensa española sufrirá si no se realizan modificaciones urgentes, apuntando a que el equipo podría perder el Mundial en las fases eliminatorias. Asimismo, se analiza el estado físico de Leo Messi y su capacidad para disputar partidos completos de máxima exigencia, mientras que se pone en valor el nivel mostrado por otras selecciones como la de Costa de Marfil.

En el tramo final del programa, los micrófonos de esRadio reciben a Rodrigo Sopeña, director de la serie de televisión Atasco, para hablar sobre el estreno de su cuarta temporada. Juanma Rodríguez, que realiza un divertido cameo en la producción, conversa con el creador sobre los detalles del rodaje y la trama de la serie, protagonizada por Pepe Viyuela. Sopeña explica la divertida premisa de la ficción —donde el protagonista queda atrapado dentro de un papamóvil de máxima seguridad— y alaba la faceta actoral del presentador, destacando su disciplina ante las cámaras y su capacidad para integrar el humor en el ámbito cotidiano.

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