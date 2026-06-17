Boicot a la prensa y una dimisión: estalla el escándalo en la selección de Corea del Sur

Tensión latente en la concentración de Corea del Sur. Las aguas entre los jugadores de la plantilla están calmadas, el problema surge en la relación de estos con los periodistas. El motivo es que hace unos días se hizo público un vídeo en el que se podía escuchar a un par de periodistas durante la sesión de entrenamiento criticando a Son por no haber realizado el servicio militar y preguntándose por qué corría "como si estuviera liderando un pelotón militar".

El vídeo que desató la polémica fue emitido por la cadena surcoreana JTBC durante el entrenamiento en Verde Valle en la sede oficial del CD Guadalajara. Posteriormente a los comentarios sobre el capitán, JTBC aseguró que los periodistas no eran de la cadena sino otras personas que se encontraban en la zona.

Las consecuencias

Después de ganar 2-1 a Chequia, Heung-Min Son se negó a hacer declaraciones ante la prensa coreana en zona mixta y el resto de la plantilla se unió a su compañero. La Federación se encargó de cancelar todas las entrevistas que tenían programadas sus jugadores.

Todo ello provocó también la renuncia del jefe de prensa, asumiendo su mal papel por no haber podido controlar la conducta de los periodistas que viajaron con el equipo.

Decepción en la KFA

Desde la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) se emitió un enérgico comunicado: "La Asociación de Fútbol de Corea lamenta los comentarios inapropiados realizados por algunos representantes de los medios de comunicación durante la sesión de entrenamiento de la selección nacional en el campo de entrenamiento de Guadalajara".

"Las conversaciones inapropiadas que mantuvieron algunos representantes de los medios de comunicación en un lugar de entrenamiento, reveladas recientemente, han causado gran consternación y decepción en el equipo", aseguraron.