El antifútbol perfecto: así ha construido Uzbekistán la defensa más temida del Mundial

El duelo entre Uzbekistán y Colombia llega al Mundial 2026 como uno de los enfrentamientos más desconcertantes del torneo. Más allá del atractivo del choque entre Asia Central y Sudamérica, el foco está puesto en el estilo de juego de Uzbekistán, una selección que ha construido su identidad alrededor de un sistema ultradefensivo que ha puesto en apuros a varias de las grandes potencias asiáticas en los últimos años.

El conjunto uzbeko ha evolucionado hacia un modelo basado en bloque bajo, líneas muy juntas y una presión selectiva que busca incomodar más que dominar. Su fútbol, lejos del brillo ofensivo de otras selecciones, se ha convertido en una herramienta de desgaste que obliga a los rivales a jugar incómodos durante los 90 minutos.

El método Uzbekistán: orden, disciplina y desgaste

El plan táctico de Uzbekistán se ha consolidado como uno de los más difíciles de romper del continente asiático. Su sistema prioriza la protección del área, minimiza riesgos en salida de balón y fuerza al rival a atacar por bandas, donde acumula superioridades defensivas.

Colombia, con su estilo más vertical y técnico, se encontrará con un rival que reduce espacios al máximo y que convierte cada transición en una batalla física. En torneos recientes, este tipo de planteamientos ha logrado frenar a selecciones con mayor talento individual, generando partidos de baja anotación y máxima tensión.

Un choque de estilos en un Mundial cada vez más físico

El partido representa también el choque entre dos formas opuestas de entender el fútbol: la creatividad sudamericana frente al pragmatismo asiático. Uzbekistán no busca protagonismo, sino supervivencia competitiva, una filosofía que le ha permitido competir de tú a tú con selecciones de mayor ranking.

Colombia, por su parte, está obligada a imponer ritmo y precisión para evitar caer en el partido que más favorece a su rival: uno lento, cerrado y sin espacios.