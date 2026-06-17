El Barcelona pide a LaLiga y RFEF actuar contra Florentino por sus "falsas" declaraciones

El FC Barcelona ha solicitado formalmente a los principales organismos del fútbol español que valoren las declaraciones realizadas por Florentino Pérez los días 12 y 13 de mayo. La petición fue trasladada este miércoles mediante una carta dirigida a LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

La iniciativa del club azulgrana llega pocas horas después de que el Real Madrid presentara ante la UEFA un informe jurídico relacionado con el denominado caso Negreira. En dicho documento, la entidad madrileña solicita que se estudien posibles medidas disciplinarias contra el Barcelona por los hechos que están siendo investigados.

Según informó el propio club catalán, el escrito fue remitido por el presidente en funciones, Rafa Yuste, a Javier Tebas, presidente de LaLiga; Rafael Louzán, máximo responsable de la RFEF; y Francisco Soto, presidente del CTA. En la comunicación, el Barcelona expresa su preocupación por las manifestaciones públicas realizadas por el presidente del Real Madrid y pide que las instituciones competentes analicen su alcance y sus posibles consecuencias.

"El FC Barcelona considera que estas manifestaciones, además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad, y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español", dice el comunicado emitido por la entidad azulgrana.

"El club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros a que defiendan la reputación de sus organismos —igual que el Club ha hecho recientemente mediante la interposición de una demanda de conciliación— y pide a las entidades destinatarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten con urgencia las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez para defender la honorabilidad, la integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan", añade el club en el comunicado.

Este nuevo intercambio de acciones institucionales evidencia la creciente tensión entre ambos clubes en torno al caso Negreira, un asunto que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el jurídico.